Oroscopo domani 4 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 4 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle dell’Ariete premiano: il cielo sarà ancora più forte dalla prossima settimana. I sentimenti possono spingersi oltre. In amore il Toro sa cosa vuole. Qualche coppia deve risolvere problemi nati a inizio anno. Oroscopo interessante per gli incontri senza troppe pretese. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Gemelli è il momento di riscoprire il valore dei sentimenti: Venere è tornata finalmente attiva. Per certe coppie non è da escludere una pausa di riflessione.

Oroscopo domani, lavoro: il Toro riparte

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete deve mettere a posto questioni nate lo scorso anno. Il periodo difficile degli ultimi mesi potrebbe aver creato fastidi estremi per le finanze. Per i nati del Toro ci sono stati momenti un po’ pesanti, ma dal punto di vista lavorativo anche se c’è stato un blocco o una sorta di revisione totale della vita, adesso si riparte. Dal 10 maggio per i Gemelli si apriranno nuove prospettive e potranno arrivare risposte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Per quanto riguarda la salute, in questi giorni i nati sotto il segno dell’Ariete possono soffrire di nevralgia o mal di testa. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Toro accusa molto stanchezza, ma dovrà attendere il fine settimana per recuperare energie. I Gemelli hanno bisogno di rilassarsi: in questi giorni non è il caso di fare troppo, anche perché siete piuttosto affaticati.

