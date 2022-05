Oroscopo domani 4 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come sarà la giornata di domani, mercoledì 4 maggio, per i nati sotto il segno della Bilancia, dello Scorpione e del Sagittario? A svelarlo è l’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua App “Astri”, fornisce utili consigli per affrontare tranquillamente le prossime 24 ore. Cosa prevedono, dunque, le stelle secondo le previsioni dell’oroscopo domani? Chi tra Bilancia, Scorpione e Sagittario godrà dei benefici delle stelle? Come per gli altri segni zodiacali, anche tra i segni suddetti ci sarà chi riuscirà a vivere una giornata positive e tranquilla e chi, invece, affronterà ore meno serene. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Bilancia non deve mettere a repentaglio le sue sicurezze: se per esempio c’è un amor importante, non buttare tutto all’aria per una svista. Lo Scorpione nella giornata di domani, mercoledì 4 maggio, potrà contare su buone stelle che tra l’altro possono infiammare il desiderio. Da domani una Luna molto importante: è il momento migliore per riscattare un sentimento. Da qualche giorno il Sagittario può contare su Venere positiva che aiuta in amore. Cercate di eliminare tensioni che possono rovinare tutto.

Oroscopo domani, lavoro: giorni pesanti per il Sagittario

Dalla prossima settimana gli scontri diventano ulteriormente pesanti per la Bilancia: cercate di mediare e di chiudere i contenziosi. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per lo Scorpione potrebbe sbloccarsi una questione legale o personale, ma ci vuole pazienza. I ritardi dell’ultimo periodo possono essere superati. Queste giornate sono pesanti per il Sagittario ma bisogna andare avanti: dalla prossima settimana le cose si rimetteranno in moto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, non mancheranno stanchezza e poca concentrazione per i nati sotto il segno della Bilancia, con il procedere della settimana le cose miglioreranno. Lo Scorpione deve ritrovare armonia con le persone che stanno attorno, anche il vostro benessere psico-fisico ne risentirà in modo positivo. Per i nati sotto il segno del Sagittario non è facile restare calmi: cercate di farvi scivolare le cose addosso.

