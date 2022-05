Oroscopo domani 4 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, mercoledì 4 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Cancro la giornata di domani, mercoledì 4 maggio, annuncia un piccolo evento, una novità… anche un’emozione in più. State vivendo un momento di trasformazione anche a livello intimo. Chi ti ha fatto soffrire non piò avere spazio nella tua vita. Da questa settimana il Leone può tornata a parlare di amore: se avete una storia in ballo è il momento di iniziare pensare al futuro. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la Vergine per qualche giorno ha ancora Giove opposto, mentre Venere vi libera da un peso: in amore è il momento di riequilibrare la situazione.

Oroscopo domani, lavoro: Vergine deve recuperare

Secondo l’oroscopo domani, in questi giorni il Cancro può ripartire con un progetto nuovo. Se ci sono questioni riguardanti i soldi da chiarire, fatelo il prima possibile: maggio porta situazioni controverse e qualche dubbio. Il Leone ama le sfide: adesso potrete fare meglio di chi vi ha preceduto, facendo qualcosa di diverso per migliorare. La Vergine deve recuperare un po’ di lavoro arretrato, dovuto al calo fisico delle ultime settimane che ha rallentato tutto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro Leone e Vergine

La salute del Cancro è un po’ influenzata da malumori esterni: il punto debole è lo stomaco, che somatizza tutto. La settimana è appena iniziata ma il Leone accusa già una certa stanchezza: cercate di pensare un po’ di più al vostro benessere psico-fisico. Nelle ultime settimana i nati sotto il segno del Vergine hanno risentito di molta stanchezza e spossatezza fisica, influenzati anche dalle questioni di cuore.

