Oroscopo domani 4 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, mercoledì 4 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, il cielo invita il Capricorno ad avere pazienza in amore: le giornate da mercoledì a sabato potrebbero essere un po’ includenti. Ci vuole tempo, in questo mese non lasciate il certo per l’incerto. Per il segno dell’Acquario la giornata di domani avrà la Luna favorevole: arriverà qualche risposta. C’è un po’ di confusione che porta dei problemi nella vostra vita. La giornata di domani, mercoledì 4 maggio, sarà una sorta di prova per i Pesci: ci sarà un confronto con qualcuno legato al passato. Giove è ancora nel segno e può portare anche la soluzione o la risoluzione di rapporti che funzionavano male.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per il Capricorno

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la vita professionale del Capricorno sta cambiando e non mancano i dubbi. Non siate pessimisti, però, piano piano si recupera. Alcuni Acquario hanno intrapreso una strada interessante ma ancora non pacifica: allontanatevi da chi vuole sollevare un polverone per nulla. Il 2022 per i Pesci continua a essere un anno di progetti importanti: l’estate porterà creatività e fertilità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno soffre di stanchezza ai piedi e alla caviglie: cercate di essere più rispettoso delle esigenze del vostro fisico. Periodo sottotono per l’Acquario che manca di energia: non forzate troppo il fisico. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, i nati sotto il segno dei Pesci devono cercare di evitare le complicazioni: il recupero ci sarà, anche se vi sentite piuttosto stanchi.

