Oroscopo domani 4 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il mese di marzo è iniziato da pochi giorni e tornano i consigli dell’astrologa Corinne che, attraverso il sito di “Montecarlo News”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 4 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con pianteti avversi che porteranno qualche problema in diversi ambiti. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 4 marzo, i nati sotto il segno del Leone hanno bisogno di una manciata di entusiasmo per guardare con fiducia al futuro, soprattutto in amore. Ma non preoccupatevi troppo, il lieto fine è dietro l’angolo. La Vergine deve imparare a convivere con un destino birichino: non abbiate paura di prendere l’iniziativa in amore. La Bilancia deve lasciarsi alle spalle il pessimismo dell’ultimo periodo e abbandonarsi a dolci emozioni. Marte è stato ostile allo Scorpione fino a oggi, 3 marzo: da domani, venerdì 4 marzo, le cose cambieranno, soprattutto in amore.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, lavoro: la Bilancia deve risparmiare

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Leone potrebbero avere a che fare con qualcuno che tenta di mettervi il bastone tra le ruote comportandosi malamente: non angustiatevi vostra sarà la vittoria! La Vergine riuscirà a strappare un consenso o a sistemare una faccenda che faceva penare da tempo sul lavoro. Brutte notizie per la Bilancia: una condizione materiale non propriamente florida vi costringerà a fare un po’ di economia. Per lo Scorpione sarà necessario andare in fondo a una questione spinosa: le apparenze spesso ingannano.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone. Secondo l’oroscopo domani, è meglio contenersi nel mangiare: in generale, il troppo stroppia. I nati sotto il segno della Vergine hanno bisogno di distrarsi dai troppo impegni: non sottovalutate i vostri nervi. Le condizioni fisiche dello Scorpione non sono eccelse: se un disturbo persiste consultate un medico. Le preoccupazioni lavorative della Bilancia hanno ripercussioni anche sulla salute, tra mal di pancia e nervi tesi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA