Oroscopo domani 4 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Con l’inizio del mese di marzo tornano i consigli dell’astrologa Corinne che, attraverso il sito di “Montecarlo News”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 4 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, venerdì 4 marzo, per il segno zodiacale del Sagittario è arrivato il momento di mettere ordine, affinché il passato non rovini presente e futuro. Battibecchi tra coppie. Per quanto riguarda la sfera degli affetti, il Capricorno può contare sul sostegno di amici sinceri, che al girono d’oggi non è cosa scontata. Con Marte congiunto al Sole, l’Acquario rischia di mancare di tatto e offendere chi vi è vicino: fate attenzione a non esagerare! Dopo gennaio e febbraio un po’ giù di tono, marzo regala ai Pesci l’opportunità di trascorrere attimi piacevoli con chi vi fa stare bene.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: periodo interessante per Sagittario

Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Sagittario si devono prepara un marzo interessante, che comporterà scelte importanti per la vostra autostima lavorativa. I nati sotto il segno del Capricorno devono stare attenti al portafoglio, qualcuno cercherà di metterci mano. Occhi aperti Acquario: date fiducia, sul lavoro, solo a chi davvero lo merita, il mondo è pieno di lupi mascherati da agnelli. A causa delle esigue entrate, i Pesci fanno un po’ fatica a sostenere le numerose spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per quanto riguarda la salute per i nati sotto il segno del Sagittario. Secondo l’oroscopo domani, siete troppo nervosi: prendetevi del tempo per staccare e preservare i vostri nervi e di conseguenza quelli di chi vi sta vicino. Tanta stanchezza per il Capricorno: pensate a come riposare nel weekend, per essere pronti a una nuova settimana. Con marzo si apre per i nati sotto il segno dell’Aquario una fase di rigenerazione. I Pesci si libereranno di qualche fardello, per vivere un weekend singolare.

Oroscopo domani 3 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA