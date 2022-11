Oroscopo domani 4 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 4 novembre 2022: da Ariete a Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 4 novembre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete è tempo di recuperare in amore, quelli che per motivi di lavoro nella prima parte di ottobre sono stati lontani dal partner dovrebbero sfruttare il fine settimana per ritrovare una bella carica di sensualità e serenità. Il segno del Toro deve fare attenzione ad alcune relazioni che non sono proprio eccezionali, in amore ci vuole un po’ di prudenza e nelle relazioni di amicizia molta attenzione. Dispute con ex.

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? Nei rapporti con Vergine e Sagittario possono nascere preoccupazioni maggiori. Sabato e domenica i sentimenti tornano vivaci. In questo periodo i nati sotto il segno del Cancro prediligono l’amicizia all’amore. I cuori solitari sono un po’ sfiduciati ma le stelle hanno in serbo delle sorprese.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone la giornata di domani, venerdì 4 novembre, non sarà il massimo. Tra sabato e domenica nelle relazioni con gli altri ci sarà decisamente più forza e più voglia di fare. Rimandate di qualche ore discussioni e confronti. Sabato e domenica saranno giornate migliori anche per i sentimenti dei nati sotto il segno della Vergine, ma resta ancora qualche discorso aperto da sanare.

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Sabato la Luna entra nel segno dell’Ariete e sarà una giornata attiva, quello che non va domani potrebbe essere risolto nel fine settimana. Sabato e domenica portano forza e una visione del futuro più chiara. I nati sotto il segno del Toro devono stare attenti ai contratti di lavoro, qualcosa è da rivedere, così come alcune situazioni dal punto di vista economico. Facile che alcuni debbano consultare un esperto.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

La Luna parla di un venerdì strano per i nati sotto il segno dei Gemelli, possono nascere piccole polemiche. Le persone che hanno una causa in corso o aspettano un rimborso dovranno attendere il prossimo anno. Nei prossimi giorni potrebbero esserci complicazioni per il segno del Cancro. Chi è in attesa di un riconoscimento potrà avere molto entro un paio di settimane.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Da domani, venerdì 4 novembre, molte preoccupazioni si risolveranno per il segno del Leone. La seconda parte di novembre sarà importante: c’è più forza e voglia di fare. Per la Vergine restano aperte delle perplessità nella giornata di domani, venerdì 4 novembre. La Luna in opposizione parla di situazioni che stanno arrivando al limite. Cercate di essere più tollerante con chi lavora con voi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Domani, venerdì 4 novembre, qualcosa potrebbe non funzionare al meglio per i nati sotto il segno dell’Ariete quindi conviene fare tutto con calma. Un progetto che avete in mente può portare sprint nella vostra vita. L’inizio di settimana è stato polemico per il Toro, anche domani potreste risentire di una certa stanchezza.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Sabato e domenica saranno giornate migliori per il segno dei Gemelli: cercate di tenere tutto sotto controllo almeno per qualche ora. Il Cancro non deve trascinare le tensioni nel fine settimana. Siete un po’ preoccupati per la forma fisica: ultimamente avete fatto troppi sforzi. Ora le stelle sono con voi, entro il 15 novembre arriverà un premio.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Fine settimana di recupero, sotto tutti i punti di vista, per i nati sotto il segno del Leone: sabato e domenica portano una buona capacità di reagire alle provocazioni della vita. I nati sotto il segno della Vergine devono affrontare i fastidi generati dall’eccesso di nervosismo. Non stancarti troppo.











