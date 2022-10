Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come si aprirà il mese di ottobre? Paolo Fox condivide, attraverso la sua app “Astri”, previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 4 ottobre 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro, dei Gemelli e del Cancro c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Paolo Fox: "Sono rimasto orfano da piccolo"/ "Gatto Harry è stato la mia famiglia"

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Agitazione in amore per l’Ariete: nelle coppie in cui c’era un po’ di maretta si rischia di scatenare l’inferno, meglio affrontare alcune questioni con più tranquillità. Venere in opposizione porta una revisione globale dei sentimenti.

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Amore, il punto sul Toro

Come procede l’amore per il Toro? Se un legame non funziona è probabile che già dall’estate ci sia stato un cambiamento. Questo è un anno decisivo per fare scelte importanti.

Amore, il punto sui Gemelli

Se ci sono stati dei problemi in amore per il segno dei Gemelli a ottobre si potrà iniziare a risolverli, a guardare al futuro con più ottimismo.

Amore, il punto sul Cancro

I nati sotto il segno del Cancro hanno bisogno di passioni vere. I cuori solitari ci penseranno prima di lasciarsi andare ma le relazioni part-time sono favorite.

Oroscopo domani, lavoro: Giove sostiene l’Ariete

Giove sostiene le azioni del segno dell’Ariete, per questo motivo potrebbe nascere un certo senso di rivalsa nei confronti di qualcuno che ha cercati di bloccarvi nel passato.

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Lavoro, il punto sul Toro

Per i nati sotto il segno del Toro nuovi progetti e soluzioni sono in vista per quanto riguarda le questioni di carattere pratico.

Lavoro, il punto sui Gemelli

Situazione astrologica interessante per i nati sotto il segno dei Gemelli con tanti pianeti amici: Luna, Marte e Venere. Molti noteranno che ottobre sarà un mese di sviluppo.

Lavoro, il punto sul Cancro

Per quanto riguarda la situazione professionale del segno del Cancro c’è una crisi o la necessità di una revisione totale delle scelte fatte.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Più movimento è una dieta più ricca per i nati sotto il segno dell’Ariete: qualche chilo di troppo se c’è potrà essere eliminato facilmente.

Salute, il punto sul Toro

Nella serata ci sarà un piccolo calo fisico per il segno del Toro. Ultimamente alcune questioni riguardanti il lavoro hanno preso il sopravvento: dovete ritrovare un po’ di tranquillità interiore.

Salute, il punto sui Gemelli

I Gemelli devono evitare gli sforzi fisici ed evitare i lunghi spostamenti, che possono essere stancanti. Le forti emozioni nel privato non consentono di ricaricare le energie.

Salute, il punto sul Cancro

Quando le tensioni sono alte le tensioni per il Cancro è lo stomaco a creare qualche problema. Curate anche la pelle e i denti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA