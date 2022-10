Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Le previsioni

Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Sagittario

Anche per domani, martedì 4 ottobre 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Le nuove relazioni sono interessanti per i nati sotto il segno del Leone ora che Venere è tornata attiva. Questo periodo chiede un’attenta riflessione sulle dinamiche della coppia. Ottobre è un mese che avrà molto da dire in amore.

Amore, il punto sulla Vergine

Ottobre è un mese che consente a tutti i nati della Vergine che vogliono fare una scelta d’amore di lasciarsi andare. Se una storia si è interrotta non è detto che lo sia per sempre.

Amore, il punto sulla Bilancia

I nati della Bilancia devono sfruttare il grande fascino che regala Venere per rendere più appassionante una unione o per concretizzare un progetto comune.

Amore, il punto sullo Scorpione

Questo è un cielo importante in amore per lo Scorpione: ottobre e novembre permetteranno di fare qualcosa di più, anche incontri validi.

Oroscopo domani, lavoro: Leone, meglio aspettare

Se i nati sotto il segno del Leone hanno contratti in bilico, accordi in sospeso è meglio riparlarne nella seconda parte della settimana.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Alcuni problemi di lavoro vanno risolti, ma i nati sotto il segno della Vergine devono imporsi nel modo giusto, il vero problema è farsi capire dagli altri.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

Per la Bilancia è indispensabile usare la diplomazia soprattutto nei rapporti con persone importanti, che possono dare una spinta per andare avanti. Giove in opposizione chiede di stare attenti ai soldi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno ancora voglia di imparare: usate l’esperienza solo come base di partenza, la situazione presente richiede nuovi metodi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno del Leone sono messi alla prova da discussioni in famiglia e con gli amici: mantenete un atteggiamento positivo e rilassato.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati sotto il segno della Vergine devono ritagliarsi spazi di relax e di benessere personali. Meglio scegliere cibi leggeri e fare pasti regolari.

Salute, il punto sulla Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia devono stare attenti alle gambe: uno stato di pesantezza e stanchezza può essere sintomo di una certa necessità di riposo.

Salute, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione devono capire cosa non va per capire cosa fare per tornare in forma. In questo periodo l’influsso rigenerante dei pianeti può aiutarvi.

