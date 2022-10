Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Sagittario Capricorno Acquario Pesci/ Amore e…

Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 4 ottobre 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 4 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Come procede l’amore per i nati sotto il segno del Sagittario? Le stele vi lasciano godere pienamente delle gioie amorose. Non tornate sul passato.

Paolo Fox: "Sono rimasto orfano da piccolo"/ "Gatto Harry è stato la mia famiglia"

Amore, il punto sul Capricorno

Lo slanci passionale non manca al Capricorno ma in questo momento siete troppo presi dal lavoro e anche l’amore rischia di andare il secondo piano.

Amore, il punto sull’Acquario

Venere è favorevole per il segno dell’Acquario: con atteggiamento sincero dovete accostarvi alla persona che vi interessa, questa è la strada che le stelle suggeriscono di seguire.

Amore, il punto sui Pesci

Venere non è più contraria per i Pesci: ora è possibile dare all’amore quel ruolo che gli spetta nella vostra vita. Sono giorni segnati dal risveglio delle emozioni.

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore…

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario, ci vuole diplomazia

Il segno del Sagittario deve cercare di essere più diplomatico soprattutto nei rapporti in ufficio, in particolare con il capo. Attenzione alle spese.

Lavoro, il punto sul Capricorno

Il Capricorno è particolarmente agitato in questo periodo: ci sono nuovi incarichi e tanto da fare in vista del prossimo anno. Meglio trovare accordi che vincere subito.

Lavoro, il punto sull’Acquario

In questo momento il segno dell’Acquario deve stare attento alle provocazioni. Dovrete anche rivedere delle collaborazioni, eliminando persone che vi hanno stancato.

Lavoro, il punto sui Pesci

Per i Pesci è un momento un po’ confuso per quanto riguarda il lavoro. Alcune situazioni sono da rivedere. Ci vuole un po’ più di attenzione con i soldi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ai nati sotto il segno del Sagittario farebbe bene un maggior contatto con la natura, camminare e stimolare la circolazione delle gambe.

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno non riescono a fare tutto e arrivano a casa la sera molto stanchi. Se ci sono problemi chiedete aiuto.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario sta facendo molte cose ed è normale arrivare la sera piuttosto nervosi. In alcune serate sarà difficile prendere sonno facilmente.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono cercare di scaricare le tensioni negative: fate cose che vi piacciono, questo è un semplice toccasana per ritrovare benessere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA