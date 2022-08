Oroscopo domani 5 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, venerdì 5 agosto 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete agosto è il mese delle rivelazioni d’amore. Le coppie ufficiose da tanto tempo potrebbe desiderare di stare insieme e di vivere emozioni più concrete.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro è ancora innamorato della stessa persona? Sono giornate in cui siete molto riflessivi. Ultimamente siete stati molto presi da problemi legati alla professione e forse avete trascurato i sentimenti.

Amore, il punto sul Gemelli

Se i Gemelli devono chiarirsi in amore meglio farlo tra venerdì e sabato, non domenica. Dalla prossima settimana torna entusiasmo grazie alla nuova posizione di Venere.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete libero dall’opposizione della Luna

Le stelle dell’Ariete sono finalmente libere dall’opposizione della Luna che potrebbe aver procurato ritardi tra martedì e giovedì.

Lavoro, il punto sul Toro

I pianeti danno al Toro una grande carica di simpatica e di affidabilità, a partire da questa settimana raddoppia la vostra energia.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Gemelli: attenzione con il denaro, dovrete mettere a posto questioni legali o comunque pensare a un acquisto. I prossimi giorni dovranno essere utilizzati per cercare di fare qualcosa di meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

In questo momento per i nati sotto il segno dell’Ariete sono favorite le cure di origine naturale. Sono ancora possibili disturbi alle articolazioni.

Salute, il punto sul Toro

Toro, cautela domani, venerdì 5 agosto: la giornata può riversare un po’ di agitazione addosso e la sera si arriva a casa stanchi.

Salute, il punto sul Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli è un buon momento per prendersi cura del proprio fisico: iniziate una dieta disintossicante e fate un po’ di moto, senza esagerare.











