Oroscopo domani 5 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 5 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In questi momento la Bilancia deve tenere sotto controllo la situazione familiare. Attenzione se in coppia ci si rimprovera un po’ troppo, anche in maniera scherzosa.

Amore, il punto sullo Scorpione

Come procede l’amore per lo Scorpione? Se ci sono stati dei problemi dalla prossima settimana potreste diventare più intolleranti. Liberatevi dei vostri pensieri.

Amore, il punto sul Sagittario

Le stelle chiedono al Sagittario di rivelare le proprie emozioni. Sarà più facile confermare un amore. Quelli che si sono sposati o convivono devono abituarsi a un nuovo stile di vita.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia, buone idee in arrivo

La vita professionale della Bilancia è in cambiamento dal mese di maggio. In questi giorni possono nascere buone idee, nonostante Giove dissonante.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Per i nati dello Scorpione inizia una fare di creatività molto importante, soprattutto per coloro che vogliono vincere le reticenze del passato.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario deve cambiare qualcosa nell’attività, sono favorite le nuove idee. Le collaborazioni registrano un periodo valido. Ora ci vuole organizzazione.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono curare gli eventuali disturbi con terapie dolci. Importante anche evitare le tensioni eccessive.

Salute, il punto sullo Scorpione

Luna nel segno per lo Scorpione: c’è una pesantezza che arriva in questi giorni da parte di Marte in opposizione. Alcuni di voi hanno risentito di piccoli fastidi negli ultimi tempi. Marte opposto, infatti, rappresenta le infiammazioni.

Salute, il punto sul Sagittario

Come procede la salute per i nati del Sagittario? Meglio non esporsi ai cambiamenti repentini di temperatura, visto che siete un po’ più vulnerabili del solito.











