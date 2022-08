Oroscopo domani 6 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, sabato 6 agosto 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Cancro: sabato e domenica sono giornate da dedicare ai sentimenti e alle passioni. Non solo alla coppia, ma anche al rapporto tra genitori e figli, agli amici.

Amore, il punto sul Leone

Gli amori che nascono in questo mese portano emozioni speciali per i nati sotto il segno del Leone. Se state vivendo una storia che non funziona, potreste volerla cambiare.

Amore, il punto sulla Vergine

Nelle prossime 24 ore i nati sotto il segno della Vergine devono capire cosa pensa il partner. Qualche dubbio con Pesci e Gemelli.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, decisioni importanti a fine mese

Tanta voglia di novità e cambiamento per il Cancro, ma lasciare ala strada vecchia per quella nuova non può essere una decisione azzardata. A fine mese possono arrivare decisioni importanti.

Lavoro, il punto sul Leone

La cosa più importante per il Leone è trovare nuove alleanze e nuovi alleati, per portare avanti un progetto che riguarda il lavoro e che sarà sempre più importante nel corso dei prossimi mesi.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Quasi tutti i nati Vergine hanno la mente occupata e pronta a scalare vette, una mente talmente dedita al lavoro che potrebbe non lasciare spazio all’amore.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In questo periodo estivo il Cancro può iniziare con successo una cura disintossicante. Insieme a una leggera attività fisica, vi aiuterà a ritrovare un po’ di energia.

Salute, il punto sul Leone

Per il Leone è sempre meglio evitare gli stravizi, in questa settimana ancora di più. Qualche disturbo alla circolazione e alla pressione, ma i pianeti sono dalla vostra parte e vi donano nuova energia.

Salute, il punto sulla Vergine

I nati Vergine domani, sabato 6 agosto, saranno un po’ in calo. Comunque vi si è aperto un mondo di occasioni e ed esperienze, sfruttate il momento anche per arricchirvi interiormente.











