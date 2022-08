Oroscopo domani 5 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, venerdì 5 agosto 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

48 ore importanti per il Cancro: venerdì e sabato sono giorni che invitano ad amare. Chi è rimasto solo da tempo dovrebbe sfruttare il transito di Venere.

Amore, il punto sul Leone

Dalla prossima settimana Venere entra nel segno del Leone e porterà una grande voglia di amare. I cuori solitari dovrebbero prenotare vacanze per fare nuovi incontri nella seconda parte di agosto.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere è molto favorevole per i nati sotto il segno della Vergine. I prossimi due mesi saranno molto intriganti soprattutto per i cuori solitari. Bel cielo per gli incontri nei prossimi giorni.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro, successi a livello personale

Piccoli successi a livello personale per il Cancro, anche se rimane sempre sotto pressione la situazione lavoro. Da maggio sono cambiate molto cose e bisogna fare nuovi accordi.

Lavoro, il punto sul Leone

I nati sotto il segno del Leone vivono un momento un po’ faticoso, nei prossimi giorni non sarà facile rapportarsi con gli altri. Giove favorevole rappresenta una protezione.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine le prossime 48 ore sono utili per iniziare a ragionare sui grandi progetti che saranno il tema dominante dell’autunno e del prossimo anno. Non potrebbe essere diversamente con Mercurio che tocca il vostro segno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

I nati sotto il segno del Cancro ritrovano un po’ di energia, ma nel complesso sarebbe necessario tenersi in forma con qualche attività sportiva leggera.

Salute, il punto sul Leone

In queste giornate il Leone deve evitare gli stravizi, soprattutto a tavola: è importante mangiare in maniera regolare e sana.

Salute, il punto sulla Vergine

Qualche disagio per i nati della Vergine, soprattutto se ci sono persone che non la pensano come voi. Evitate di strafare sotto tutti i punti di vista.











