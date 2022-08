Oroscopo domani 5 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 5 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, venerdì 5 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno dalla prossima settimana avranno più tempo da dedicare alla famiglia. A breve non ci sarà più l’opposizione di Venere.

Amore, il punto sull’Acquario

Resta un momento un po’ particolare per le storie d’amore dell’Acquario: l’amore dal 10 agosto sarà sotto pressione o avrà bisogno di garanzie.

Amore, il punto sui Pesci

Il risveglio della sfera emotiva è più evidente per i Pesci. Questi pianeti aprono nuovi orizzonti esistenziali per giovani ma anche per le persone mature. È possibile anche recuperare un amore che ha creato qualche perplessità.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno, in attesa di stelle migliori

I nati del Capricorno aspettano stelle migliori per cercare di organizzare un progetto di lavoro. Sono in corso delle trasformazioni, voi cercate di mantenere tutto sotto controllo ma non sempre è possibile.

Lavoro, il punto sull’Acquario

Giornata ancora un po’ faticosa per l’Acquario: queste 48 ore sono abbastanza impegnative, è probabile che ci sia anche chi voglia lanciarsi in nuovi progetti.

Lavoro, il punto sui Pesci

Qualcosa sta cambiando nella vita lavorativa dei Pesci. Concentratevi su una cosa sola, senza rischiare di disperdere energie preziose.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno devono stare attenti a non stancarsi troppo: cervicale e ginocchia – i vostri punti deboli secondo la tradizione astrologica – potrebbero risentirne.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario è molto affaticato in questo periodo: imparata ad ascoltare il vostro corpo e i segnali che vi manda. Non sottovalutateli!

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono mettere al bando i pensieri negativi. Nei prossimi giorni ci sarà un certo disorientamento derivato dalla stanchezza accumulata.











