Oroscopo domani 5 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e il sito del settimanale “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, martedì 5 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Per l’Ariete con l’avvicinarsi del mese di maggio si fa più forte desiderio di veder crescere la propria relazione. Se ne può parlare già da domani, martedì 5 aprile, quando una buona Luna supporta le comunicazioni nella coppia. Chi ha avuto un problema di famiglia o nei rapporti, in questi giorni può fare un passo in più verso una risoluzione. Secondo l’oroscopo domani, Toro in grande ripresa in amore: Venere, di nuovo favorevole, riaccende il dialogo e la voglia di stare bene. La voglia di rimettere in gioco il cuore sarà pienamente appagata nelle prossime settimane. Con Venere che entra in aspetto di quadratura al segno, l’amore scala una marcia tra le priorità dei Gemelli, colpa del lavoro che richiede più impegno. Niente di grave ma non trascurate troppo il partner.

Oroscopo domani, lavoro: cambiamenti per l’Ariete

Per l’Ariete, secondo l’oroscopo domani, il momento del grande cambiamento sta per arrivare: il Sole e Mercurio nel segno facilitano questa trasformazione, ancor più tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile, specie se sei in attesa di una risposta o se devi fare un’importante chiamata. Per i nati sotto il segno del Toro è iniziata una settimana che comincia a rimettere i pezzi al posto giusto, grazie a Venere di nuovo a favore dopo parecchio tempo. Le tensioni vissute di recente sul lavoro stanno gradualmente lasciando spazio ad un cielo migliore: ad aprile anche Mercurio, Marte e il Sole saranno dalla vostra. Prima parte di settimana positiva per gli affari professionali dei Gemelli: puntate sulle giornate da martedì 5 a giovedì 7 quando la Luna è nel segno per lanciare un “primo seme”, per vederlo “fiorire” da metà maggio, quando Giove tornerà a favore.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: prenditi cura del tuo fisico, non strapazzarti troppo e non fare le ore piccole. In questo periodo i nati sotto il segno del Toro devono “ascoltare” le intuizioni e i sogni, che in qualche modo posso rivelare qualcosa di più su voi stessi. Secondo l’oroscopo domani, qualche lieve emicrania e tachicardia da tensione per i Gemelli, ma la salute tiene che è un piacere. L’apoteosi nelle vacanze di Pasqua.











