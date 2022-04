Oroscopo domani 5 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 5 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Simon & TheSstars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

In amore per la Bilancia è un periodo di revisione di rapporti: cercate di capire dove è bene cambiare. Seppur Venere non sia più a favore dal 5, questo è un cielo che continua la sua rincorsa alla ricerca di un grande amore. Secondo l’oroscopo domani, martedì 5 aprile, Venere torna in buon aspetto per lo Scorpione, che ritroverà un clima di maggiore disponibilità al dialogo con il partner. Tornano in movimento le emozioni per i single. Per il Sagittario tornano in auge alcune questioni familiari, colpa della quadratura di Venere attiva da domani, 5 aprile. Sono soprattutto le coppie recenti a risentire degli influssi di Venere storta.

Oroscopo domani, lavoro: riorganizzazione per la Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia è un periodo di riorganizzazione. Un momento importante per muoversi negli affari può essere quello tra martedì 5 e giovedì 7, quando la Luna è a favore. Occhio alle spese, sempre più consistenti. Con il ritorno di Venere a favore anche il lavoro torna a essere un piacere per lo Scorpione. Buone occasioni per “rinverdire” gli affari. Alcune novità, progetti o richieste sono già in corso di lavorazione per il Sagittario, ma prima che si vedano dei risultati infatti bisognerà attendere pazientemente: a maggio Giove lascerà la quadratura dal segno dei Pesci e tornerà finalmente a favore. Le giornate tra martedì 5 e giovedì 7 possono essere un importante momento di confronto.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Periodo felice per la salute dei nati sotto il segno della Bilancia: con la vitalità in risalita e magari anche un paio di chili in più, che non vi staranno affatto male. Se continuerete a sentirvi gonfi, in cucina riducete il sale sostituendolo col dragoncello, abbondando con le tisane e le erbe depurative di primavera. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione deve ricordare la locuzione latina “Mens sana in corpore sano”: Nessuno delle due va trascurato, perché sono strettamente collegati. Provate capire dove si annidano i problemi: sistemati quelli, tutto andrà meglio! I nati sotto il segno del Sagittario devono fare attenzione alle abbuffate notturne per nervosismo: masticare placa, ma è una calma temporanea.











