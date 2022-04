Oroscopo domani 5 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 5 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

L’amore torna a sorridere nel cielo del Cancro. Con Venere a favore può anche nascere un nuovo amore. . In generale per le coppie questo è un momento di cambiamenti, di riorganizzazione. Secondo l’oroscopo domani, buone notizie in amore per il Leone: da domani, martedì 5 aprile, Venere non è più in opposizione. C’è ancora da sciogliere qualche nodo in famiglia o nella coppia. Da questa settimana Venere inizia un transito di opposizione per la Vergine, che può rappresentare un banco di prova per le coppie. Per i single tanti gli intrighi, ma pochi gli interessi concreti.

Oroscopo domani 4 aprile 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Previsioni lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Vergine sotto stress

Per i nati sotto il segno del Cancro nel mese di aprile si ricompone un buon cielo, a partire da Venere che torna in buon aspetto. Poi a breve sarà la volta di Mercurio, Marte e il Sole. È arrivato il momento di centrare un bersaglio professionale che vi siete prefissati da tempo. Secondo l’oroscopo domani, il Leone deve iniziare a prepararsi in vista di maggio, quando Giove tornerà a essere un prezioso alleato negli affari. È un buon periodo per avanzare richieste, avviare progetti. Rimboccatevi li maniche: è un cielo che nelle prossime settimane potrà offrire grandi occasioni di rivalsa. Settimana stressante per la Vergine per quanto riguarda il lavoro: sono molte le cose da fare e soprattutto la fatica che ti trascini dietro da qualche tempo. Le giornate più “dure” sono quelle da martedì 5 a giovedì 7.

Oroscopo domani 4 aprile 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore, salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute del Cancro. Praticate sempre la ginnastica della mente: lettura, enigmistica, scacchi, per non parlare della creatività, sempre smaniosa di esprimersi. I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, non devono rimandare il controllo periodico da oculista e dentista. Qualche preoccupazione per la Vergine per il proprio benessere psicofisico: rimettetevi in moto camminando o pedalando.











© RIPRODUZIONE RISERVATA