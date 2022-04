Oroscopo domani 5 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni amore e…

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, martedì 5 aprile, tornano i consigli dell’astrologo Simon & The Stars che, attraverso il suo sito ufficiale e quello del settimanale “Elle”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Una bellissima Venere torna ad omaggiare il cielo dell’amore dei nati sotto il segno del Capricorno. Aprile riapre le porte del cuore grazie a nuove occasioni: è il mese giusto anche per recuperare terreno con il partner. Secondo l’oroscopo domani, continua una scia positiva in amore per l’Acquario, nonostante Venere questa settimana abbandoni il segno. Splendide invece le giornate da martedì 5 a giovedì 7 da trascorrere piacevolmente con chi amate. Per i single ci sono momenti di grande passionalità in arrivo. Venere torna nel segno dei Pesci: inizia uno dei momenti più belli dell’anno sul fronte del cuore, dove dubbi o tensioni lasciano spazio alla voglia di amare.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, lavoro: miglioramenti per Acquario

Per il Capricorno, secondo l’oroscopo domani, aprile è un buon mese per finalizzare e ufficializzare quegli accordi che sono rimasti in stand-by. Mercurio ancora per qualche giorno è in aspetto dissonante, ma dalla settimana prossima tornerà alla a sostenervi, mentre Venere torna a favore già da questa settimana. Ricordate che da metà maggio Giove tenderà a “radicare” tutto ciò su cui state lavorando oggi. Il cielo porta gran movimento negli affari professionali dell’Acquario: in questo periodo le cose iniziano ad andare meglio, e migliora di molto anche l’umore, grazie al quale ogni situazione professionale viene vissuta in maniera più serena. I Pesci sono in un periodo in cui possono risollevare le sorti professionali. Seguire le vostre intuizioni e idee: non escludete la possibilità di trasformare un hobby in un vero e proprio lavoro.

Oroscopo domani 5 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Capricorno: ascoltate i segnali del corpo, improntando l’alimentazione sulle sue necessità. Con una passeggiata al parco riguadagnate equilibrio e benessere. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno dell’Acquario fanno tanta attività fisica per tenersi in forma: il gioco di squadra vi rende sodali coi compagni ma agguerriti contro gli avversari. Non esagerate! Venere e Giove nel segno dei Pesci spazzeranno via disagi, malinconie e ogni traccia di malessere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA