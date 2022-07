Oroscopo domani 5 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 5 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i nati Bilancia si ripresenta qualche nodo del passato. Possibili nuovi incontri, inizia un periodo più passionale. Qualche novità anche per le coppie che hanno vissuto una crisi tra aprile e maggio.

Amore, il punto sullo Scorpione

Per lo Scorpione è molto importante sentirsi protetti e avere di fianco una persona sincera. Fate presente le vostre esigenze e prendete le distanze da chi è troppo diverso da voi.

Amore, il punto sul Sagittario

Amore in revisione per il Sagittario: c’è chi ha chiuso una storia, chi si è sposato da poco deve ancora abituarsi all’idea di appartenere a qualcuno.

Oroscopo domani, lavoro: qualche dubbio per la Bilancia

Secondo l’oroscopo domani, per la Bilancia è un momento che comporta diversi dubbi sul lavoro: c’è chi deve partire da zero e chi invece sta aspettando una chiamata che non arriva.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Dal punto di vista professionale torna una buona creatività per lo Scorpione. Se dovete chiudere un affare Mercurio vi aiuta a partire da domani, martedì 5 luglio, fino al 19.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Per quanto riguarda il lavoro, sarà un periodo stancante per il Sagittario ma i risultati non mancheranno. Potreste già pensare a un grande progetto per il prossimo anno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Stress e preoccupazioni per la Bilancia: meglio scaricare la tensione nervosa in palestra, senza esagerare.

Salute, il punto sullo Scorpione

L’agitazione degli ultimi giorni dello Scorpione potrebbe manifestarsi con dei mal di testa. Come sempre la meditazione può essere una buona soluzione.

Salute, il punto sul Sagittario

La settimana inizia in maniera stancante per i nati sotto il segno del Sagittario: evitate qualsiasi tipo di esagerazione. La forma fisica non è ancora al massimo e anche il sistema nervoso ne risente.











