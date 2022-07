Oroscopo domani 5 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, martedì 5 luglio 2022, non possono mancare i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, la situazione del Cancro diventa più stabile per quanto riguarda gli affetti familiari. Da domani, martedì 5 luglio, l’influsso di Mercurio scalderà la vita sentimentale.

Oroscopo domani 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Amore, il punto sul Leone

Non manca la voglia di amare per i nati del Leone, anche se alcune coppie hanno vissuto una crisi. Nel complesso le stelle promettono rappacificazioni.

Amore, il punto sulla Vergine

Venere è in aspetto conflittuale per la Vergine, ma non significa che la vostra storia avrà dei problemi. Sicuramente la situazione sarà migliore nella seconda parte del mese.

Oroscopo domani, lavoro: aumenta la voglia di fare del Cancro

Per i nati sotto il segno Cancro tutto è cambiato dal mese di maggio. Questo cielo aumenta la vostra voglia di fare. I liberi professionisti, invece, sono un po’ sotto pressione.

Oroscopo domani 3 luglio 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Previsioni amore...

Lavoro, il punto sul Leone

Per il Leone questo è un periodo di affermazione, ora che Giove è favorevole. L’unico rischio che correte è quello di mettervi contro qualcuno. Meglio non peccare di orgoglio.

Lavoro, il punto sulla Vergine

In questa giornata i nati della Vergine cercano soluzioni sul lavoro, si riparte dopo un periodo in cui la fatica ha sovrastato ogni cosa. Gli ultimi giorni di giugno sono stati pesanti e qualcuno ne paga ancora le conseguenze.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

La seconda parte della settimana sarà più favorevole per i nati sotto il segno del Cancro. Come sempre, il toccasana migliore sarebbe vivere il più possibile all’aria aperta.

Salute, il punto sul Leone

Le stelle sono positive per il Leone, che può aumentare la sua forza fisica. L’organismo risente positivamente dei vostri successi.

Salute, il punto sulla Vergine

In questo periodo i nati sotto il segno della Vergine avranno una carica in più. Il nuovo transito di Venere mette in evidenza la necessità di curare la pelle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA