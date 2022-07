Oroscopo domani 5 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 5 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Il Capricorno pensa più al lavoro che all’amore. Qualche sintomo di scontentezza è inevitabile, cercate di mettere in chiaro le cose che non vanno entro il 18 luglio.

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani, Venere aiuta i rapporti interpersonali dell’Acquario e la voglia di amare, di fare incontri. Anche in amore volete sperimentare.

Amore, il punto sui Pesci

La vita sentimentale dei Pesci resta confusa, persino per coloro che hanno una storia fissa. È un cielo che porta una sorta di amarcord sentimentale e non solo.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno pensieroso

La giornata di domani, martedì 5 luglio, sarà piena di pensieri per i nati sotto il segno del Capricorno. In un quadro un po’ pesante dovete trovare giuste prospettive.

Oroscopo domani 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Lavoro, il punto sull’Acquario

I pianeti fanno del loro meglio per aumentare la capacità dell’Acquario di convincere le persone che vi servono per portare avanti i vostri progetti.

Lavoro, il punto sui Pesci

Tensioni anche sul lavoro per i Pesci che sono in attesa di risposte che tardano ad arrivare. Tenete sotto controllo le spese.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Per il Capricorno aumenta l’esigenza di curare il proprio fisico. Le prossime giornate saranno pesanti, ma potrete recuperare nel fine settimana.

Salute, il punto sull’Acquario

Qualche momento di tensione per i nati sotto il segno dell’Acquario. Dal punto di vista mentale cercate di non appesantirvi troppo.

Salute, il punto sui Pesci

Le stelle consigliano ai Pesci di vivere in maniera più tranquilla, scaricate qualche responsabilità per sentirvi più liberi. Col trascorrere della settimana ci saranno miglioramenti a livello psicofisico.











© RIPRODUZIONE RISERVATA