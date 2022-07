Oroscopo domani 5 luglio: Ariete, Toro, Gemelli/ Previsioni amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 5 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Come sarà la giornata di domani, martedì 5 luglio per tutti i segni zodiacali? Chi tra di loro riuscirà ad avere un ultimo giorno di primavera, prima del solstizio d’estate all’insegna del successo in amore, in salute e sul lavoro e chi invece dovrà aspettare la posizione delle stelle favorevole per intraprendere nuovi percorsi? A rispondere a queste domande ci ha pensato Paolo Fox con il suo oroscopo di domani.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Grazie ai nuovi transiti planetari sempre più efficaci, le cose cambiano per i nati sotto il segno dell’Ariete: un improvviso risveglio della vita sentimentale. Grande carica passionale per le storie che nascono adesso.

Amore, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro vivono qualche difficoltà in amore, sopratutto le coppie che non sono riuscite a superare una crisi attorno ad aprile.

Amore, il punto sui Gemelli

I rapporti dei Gemelli risentono della Luna contraria, ma presto imboccheranno una via più chiara. In coppia ci sarà un chiarimento importante. A luglio ci saranno tante stelle amiche.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, attenzione alle spese

La giornata di domani, martedì 5 luglio, può essere usata dai nati sotto il segno dell’Ariete per mettere a posto tutto quello che non va. Per due settimane dovete stare attenti ai soldi.

Lavoro, il punto sul Toro

Il Toro è impegnato a consolidare la propria posizione. Questo anno resta importante e il 2023 ancora di più, c’è già chi parla di progetti per il prossimo anno.

Lavoro, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli possono iniziare a pensare a trattative. Venere da questa settimana favorisce le decisioni rapide, possono arrivare nuove occasioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Quando l’Ariete è particolarmente teso, sente parecchi disturbi allo stomaco e l’intestino diventa pigro. Mangiate frutta e fibre. Cercate di un ritmo di vita più regolare.

Salute, il punto sul Toro

Secondo Paolo Fox, in questo momento per il Toro è più facile ritrovare una buona forma anche sei transiti dei pianeti possono lasciare addosso un po’ di stanchezza.

Salute, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli avranno maggiore energia nei prossimi giorni. Le gambe sono un punto debole, fate massaggi, Venere presiede alla circolazione venosa in questa zona del corpo.











