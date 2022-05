Oroscopo domani 5 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, giovedì 5 maggio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete ci sono alcuni che non si sono ancora ripresi da un amore finito: tutto può migliorare gradualmente con l’arrivo di maggio, è un periodo evolutivo. Per il Toro i rapporti con il Leone sono un pochino contrastanti, con l’Acquario ci sono delle cose da capire e spiegare. Questo è un cielo che permette di prendersi delle piccole o grandi soddisfazioni con alcuno che vi aveva messo da parte. Dalla settimana i Gemelli avranno una visione del futuro più lineare. Da domani, invece, inizia un recupero anche per le emozioni del cuore, sopratutto per le coppie.

Oroscopo domani, lavoro: stelle contraddittorie per l’Ariete

Le stelle dell’Ariete – che sta andando verso un futuro di grande spinta – sono sempre un po’ contraddittorie: è un momento in cui si possono fare delle cose importanti ma c’è sempre qualche conto da saldare. Per i nati sotto il segno del Toro ci sono soddisfazioni che possono riguardare il lavoro e il contatto con gli altri, potresti essere contento di lavorare con un’altra persona del tuo stesso segno zodiacale. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per i Gemelli inizia una fase di recupero: molti problemi recenti sono nati perché c’è stata una lentezza in tutto, o una carenza nell’avere una visione sicura del futuro.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle sono dalla parte dell’Ariete, in piena ripresa psicofisica: evitate comunque di esagerare. Il mal di testa è dietro l’angolo. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, la situazione fisica del Toro migliora andando verso il fine settimana: dopo giorni di grande stanchezza, siete in ripresa. I Gemelli si avviano verso il settimana che permetterà di recuperare molte energie: sfruttatelo il più possibile.











