Oroscopo domani 5 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, giovedì 5 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Situazione sentimentale da chiarire per la Bilancia: alcune coppie hanno avuto problemi o ansie, altre dovranno sfruttare il mese di maggio per verificare la tenuta del rapporto. Meglio evitare i conflitti. Giorni importanti per lo Scorpione: la Luna vi invita a innamorarvi. C’è qualcosa di bello in arrivo, cervate di recuperare sentimenti forti. Da domani, giovedì 5 maggio, potreste fare delle scelte importanti per il futuro. Da qualche giorno Venere è positiva per i nati sotto il segno del Sagittario: avreste bisogno di un complice in amore! La settimana di chiuderà positivamente, eliminate tensioni che possono rovinare tutto.

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, salute e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario in attesa

La Bilancia in questi giorni è molto pensierosa, avete una certa difficoltà nel capire quello che sta accadendo nella vostra vita: molti sono in sfida con se stessi. Gestire con attenzione i contatti. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione può contare su Marte favorevole: avete una grande vitalità e molta voglia di dire quello che pensate. Per il Sagittario è difficile aspettare il 10 maggio quando si tornerà ufficialmente in pista. Nuovi progetti partiranno tra 3 o 4 settimane.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto riguarda la salute, secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, La Bilancia deve cercare la sua serenità, nonostante stanchezza e stress. Lo Scorpione deve ritrovare una buona armonia con le persone che gli stanno intorno: arrabbiarsi non fa bene nemmeno al vostro benessere fisico. I nati sotto il segno del Sagittario sono più stanchi del solito: non fate troppo, il weekend per riposarsi è dietro l’angolo.

Oroscopo domani 4 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA