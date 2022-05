Oroscopo domani 5 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni per amore e lavoro

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Anche per la giornata di domani, giovedì 5 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Cancro deve lasciare vincere le emozioni. I nati sotto il segno del Cancro che sono reduci da una storia difficile potrebbero pensare di stare un pochino per contro proprio. È il momento di sanare queste ferite. Il Leone inizia a godere dell’effetto di Venere che porta il desiderio di sentirsi più amati: l’amore torna protagonista. Nei prossimi giorni Giove lascerà la sua opposizione: per i nati sotto il segno della Vergine è il momento di sanare l’aspetto emotivo della propria vita.

Oroscopo domani, lavoro: contrattempi per la Vergine

Il Cancro ha idee e progetti nuovi su cui lavorare, ma prima deve sanare le questioni ancora in sospesa, soprattutto se legate ai soldi. Se il Leone sta aspettando una risposta o la soluzione una prova, le stelle saranno più importanti tra qualche giorno. Il destino è comunque segnato in positivo per il futuro. Non tutto dipende dalla Vergine: nei prossimi mesi potreste dover cambiare qualcosa anche nella sfera lavorativa. Le conferme non mancheranno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Il punto debole del Cancro è lo stomaco: cercate di prediligere un’alimentazione sana. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, qualche problema in vista per il Leone, meglio non stancarvi troppo in vista del fine settimana. Per il segno della Vergine le stelle dovrebbero aiutare a dimenticare lo stress maturato negli ultimi tempi: tra pochi giorni Giove non sarà più opposto.

