Oroscopo domani 5 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, giovedì 5 maggio 2022, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Venere mette in discussione i sentimenti del Capricorno: attenzione alle storie che sembrano chissà cosa e si dimostrano molto meno. Chi si vuole bene, invece, non avrà problemi d’amore ma di distanza fisica o psicologica dal partner. Se l’Acquario sta vivendo una storia che non va è meglio cercare di parlarne e fare chiarezza, senza utilizzare toni esagerati. Avete voglia di nuove emozioni. Ci sono rapporti che intrigano maggiormente i nati sotto il segno dei Pesci, ma ci vuole una certa cura: non abbiate fretta a definire i rapporti. La tua natura affettuosa ha sempre bisogno di continue conferme.

Oroscopo domani, lavoro: scontri per il Capricorno

Domani il Capricorno potrebbe trovarsi contro qualcuno: fate le cose con calma, se potete rimandare a domenica. Il Sole favorevole comunque favorisce nelle scelte. L’Acquario deve cercare di essere più concreto e paziente: ci sono ancora molti nodi da sciogliere, prima di cambiare le carte in tavola. Secondo l’oroscopo domani, i Pesci hanno delle stelle importanti: a breve ripartirete con nuovi progetti. Cercate di essere positivi e di non lasciarvi troppo coinvolgervi da timori immotivati.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, per il Capricorno la Luna sarà opposto: questo può indicare un affaticamento nei confronti di tutto ciò che state vivendo. Percepite tutto come ostile. Negli ultimi giorni l’Acquario ha speso molte energie e ora è un po’ sottotono: evitate gli sbalzi di temperatura, per preservare il collo. I nati sotto il segno dei Pesci devono evitare di fare le ore piccole: in questi giorni non avete dormito bene e ora dovete recuperare un po’ di sonno.

