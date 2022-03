Oroscopo domani 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa riserverà la giornata di domani, sabato 5 marzo, nelle previsioni delle stelle? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro potranno approfittare di un cielo favorevole nel fine settimana o avranno a che far con pianeti avversi anche nel fine settimana? Come sempre tornano i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il sito di “Cosmopolitan”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio i prossimi giorni. Andiamo, dunque, a scoprire le previsioni dell’oroscopo domani per l’amore, il lavoro e la salute per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo domani, sabato 5 marzo, per il segno zodiacale dell’Ariete, con la Luna Nuova in Pesci di mercoledì, si è aperta una fase di raccoglimento: guardatevi dentro e lavorate sulle vostre insicurezze per sentirvi bene con voi stesso e soprattutto con le persone che amare. La Luna Nuova in Pesci rappresenta per il Toro un momento di generale positività: è il momento ideale per allargare la cerchia di amicizie e di affetti. Non siate sospettosi, provate a fidarvi. Per i nati sotto il segno dei Gemelli che vivono una storia d’amore potrebbero arrivare notizie importanti sul futuro di coppia. La Luna Nuova in Pesci ha portato dolcezza, speranza e sogni per il Cancro, che sente il bisogno di allargare i propri orizzonti.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, lavoro: Cancro verso nuove competenze

Per quanto riguarda i nati sotto il segno dell’Ariete, secondo l’oroscopo domani, è arrivato il momento di prendere in mano la situazione: circondatevi di persona fidate che siano in grado di riconoscere la vostra autorità. Per il Toro è tempo di rimboccarsi le maniche: dopo aver tanto lavorato sulle vostre conoscenze, ora potete mettere a disposizione queste competenze sul lavoro. Per i nati sotto il segno dei Gemelli è il momento per pensare ai prossimi sviluppi di carriera e a un piano per raggiungerli. Il Cancro può iniziare un percorso in cui imparare delle nuove competenze o scoprire prospettive diverse.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore e...

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Toro, Gemelli e Ariete

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: è il momento di riconoscere l’importanza di curare il tuo equilibrio mentale e guarire vecchie ferite. Non sottovalutate le parti di voi che hanno bisogno di attenzione. La Luna Nuova in Pesci rappresenta per i nati sotto il segno del Toro un momento di generale positività, anche a livello fisico e mentale. La Luna Piena in Pesci permette ai Gemelli di sognare in grande e questo fa bene al vostro animo. I nati sotto il segno del Cancro devo approfittare di questo momento per programmare un viaggio, che potrà arricchire il vostro spirito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA