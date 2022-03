Oroscopo domani 5 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Il mese di marzo è appena iniziato e tornano i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il sito di “Cosmopolitan”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 5 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con pianteti avversi che porteranno qualche problema in diversi ambiti. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

All’inizio della settimana il Leone ha dovuto fare i conti con le intenzioni del partner: adesso è il momento di parlare chiaramente per capire se effettivamente c’è modo di costruire insieme. I nati sotto il segno della Vergine si renderanno conto di quanto rispettino e ammirino la persona che hanno al loro fianco. La Luna Nuova in Pesci ha portato il desiderio di portare la relazione allo step successivo. In amore la Bilancia deve fidarsi più del proprio istinto, non sempre fare le cose “come si deve” è la scelta migliore. Lo Scorpione deve fare fronte ad alcune necessità in casa o potrebbe ricevere notizie importanti da parte della famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: investimenti per il Leone

I nati sotto il segno del Leone, secondo l’oroscopo domani, possono pensare di fare un investimento e avere buoni riscontri. La Vergine è sempre molto indaffarata, spesso vi trovare a fare cose che nessuno vuole mai fare: non accettate questa condizione in modo passivo. I nati sotto il segno della Bilancia portano soluzioni alternative ai problemi: da domani sarà più facile fare leva sulla creatività e l’inventiva. Anche per lo Scorpione la Luna Nuova in Pesci è il momento ideale per liberare la propria creatività e iniziare un progetto nuovo.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno del Leone: la Luna Nuova in Pesci invita a riflettere sul modo in cui gestire gli spazi, la privacy e le risorse. I nati sotto il segno della Vergine devono approfittare del fine settimana per rilassarsi un po’ in vista degli impegni della prossima settimana. La Luna Nuova in Pesci ha sposato l’attenzione della Bilancia sul proprio benessere: è un momento in cui darsi degli obiettivi o iniziare nuove abitudini per sentirsi più in forma. Dopo tanti mesi a pensare e studiare, per lo Scorpione è arrivato il momento di divertirsi un po’ e ricaricare le energie.



