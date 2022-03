Oroscopo domani 5 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Il mese di marzo è iniziato da qualche giorno e tornano i consigli dell’astrologa AstriMatti che, attraverso il sito di “Cosmopolitan”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, sabato 5 marzo. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, dovrà avrà a che fare con pianteti avversi. Come andrà la giornata in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare tempi migliori? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 5 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Secondo l’oroscopo domani, con la Luna Nuova in Pesci il Sagittario hai bisogno di tornare a vivere la casa e concentrarsi sulla sua intimità. Trovate il tempo per riflettere sulla vostra infanzia. Per il Capricorno, la Luna Nuova in Pesci, è l’occasione per capire cosa vorreste approfondire nella vita, anche in quella sentimentale. L’Acquario si tiene dentro qualcosa da troppo tempo. Toglietevi questo peso dal petto: Venere e Marte entrano nel vostro segno e ci sarà molta più convinzione nel proprio agire. I nati sotto il segno dei Pesci non devono mettere limiti alla propria immaginazione, anche in amore potrete costruire ciò che desiderate.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno occhio alle finanze

La settimana è stata ricca di piccole commissioni da risolvere per il Sagittario: ora è il momento di mettersi all’opera per portare avanti i lavori. Secondo l’oroscopo domani, i nati sotto il segno del Capricorno hanno dovuto sistemare le proprie finanze: bisogna far chiarezza sulle proprie risorse prima di spendere. La Luna Nuova in Pesci di mercoledì, ha dato all’Acquario l’occasione di arricchirsi: domani potrebbero vedersi dei riscontri positivi. Per i Pesci questo è il momento in cui immaginare un futuro grande e compiuto, anche dal punto di vista professionale.

Oroscopo domani 4 marzo 2022: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro/ Previsioni in amore

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Per quanto riguarda la salute, secondo l’oroscopo domani, il Sagittario deve sfruttare il fine settimana per ricaricare le energie in vista della nuova settimana. Il Capricorno ha lavorato tanto su sé stesso, smussando gli angoli dove serviva e affilando gli artigli quando serviva: continuate così. La Luna nuova regola all’Acquario l’occasione per arricchirsi anche metaforicamente, facendo il pieno di energie. I nati sotto i segni dei Pesci non possono ignorare la propria salute mentale: la Luna Nuova nel vostro segno vi chiede di crescere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA