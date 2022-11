Oroscopo domani 5 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Le previsioni in amore e…

Oroscopo domani 5 novembre 2022: da Ariete a Vergine

È ormai arrivato il fine settimana. Cosa dicono le stelle per la giornata di domani, sabato 5 novembre 2022? Immancabili arrivano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare giorni milgiori per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Paolo Fox, oroscopo I Fatti Vostri 4 novembre 2022/ Classifica: da Sagittario a...

INDICE

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Per il segno dell’Ariete la giornata di domani, sabato 5 novembre, è interessante perché legata al transito della Luna nel segno. In amore per chi si impegna sono in arrivo delle novità. Ci sono diverse opposizioni planetarie per i nati sotto il segno del Toro: non siate approssimativi se ci sono problemi legali con un ex. Meglio rimandare ogni scelta alla seconda parte del mese.

Oroscopo Paolo Fox I Fatti Vostri 3 novembre 2022/ Classifica segni: da Gemelli a...

Amore, il punto su Gemelli e Cancro

Come procede l’amore per i nati sotto il segno dei Gemelli? La situazione planetaria è interessante, da sfruttare soprattutto nelle giornata di domenica. I pianeti veloci sono favorevoli. Chi esce da una storia negativa, deve cerare di pensare positivo. In questo fine settimana i nati sotto il segno del Cancro non devono riversare tensioni esterne in amore. Siete un po’ confusi e arrabbiati: non tutti vi danno le attenzioni che meritate.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone anche in amore qualcosa non è chiaro. Probabile che una storia non sia più come prima, oppure voi siete diventati estremamente critici. In queste giornate la Vergine può mettere le cose in chiaro: se c’è stata una lontananza in amore tra la fine di giugno e gli inizi di luglio ora si può tornare a essere sereni. Il fine settimana porta delle emozioni migliori, non abbiate paura di mettervi in gioco.

Oroscopo domani 4 novembre 2022: da Ariete a Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

I più volenterosi tra i nati sotto il segno dell’Ariete avranno successo. Va ricordato che Giove tornerà favorevole dal 20 dicembre: i mesi di novembre e dicembre saranno importanti per studiare nuove strategie. I nati sotto il segno del Toro devono evitare di agitare le acque, anche se dovranno affrontare contrasti o situazioni polemiche. Non fate confusione nel weekend e all’inizio della prossima settimana.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

Per il segno dei Gemelli c’è qualcosa da chiarire in ambito della professione: se ci sono delle questioni da risolvere è meglio parlarne ora. Tutto quello che nasce dopo il 16 novembre potrebbe essere frutto di complicazioni o portare a scontri diretti. Questo novembre potrebbe portare buoni risultati al segno del Cancro, a che se permane un problema – fisico o emotivo – ancora da superare che potrebbe rallentarvi.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Tutto quello che i nati sotto il segno del Leone decideranno prima del 16 novembre potrebbe essere sbagliato o indurre in confusione. Nel fine settimana la Luna è favorevole, ma non riesce a fugare tutti i dubbi. Superata la dissonanza della Luna, la giornata di domani, sabato 5 novembre, sarà migliore per il segno della Vergine. Dal 16 novembre ai primi giorni di dicembre qualcosa si dovrà fermare.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

Il nemico principale dei nati sotto il segno dell’Ariete è come sempre lo stress, la tensione nervosa è fortissima. In questo periodo è meglio non agitare troppo gli animi. Dopo i primi due giorni di novembre molto pesanti, per il Toro da giovedì pomeriggio è iniziato un periodo di recupero che continua fino a domani, sabato 5 novembre. Le cure che iniziano in questo periodo hanno buona possibilità di riuscita.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Torna una buona vitalità per il segno dei Gemelli: le ultime 48 non sono state il massimo ma domani, sabato 5 novembre, e domenica sono giornate di recupero. In questo fine settimana il Cancro si sentirà agitato e nervoso: è un periodo di recupero, ma ci sono ancora persone che devono superare un problema fisico che vi preoccupa un po’.

Salute, il punto su Leone e Vergine

È un periodo un po’ confuso per i nati sotto il segno del Leone e potrebbe tornare il nervosismo delle ultime settimane. Molto dipende anche dall’età. I nati sotto il segno della Vergine si trovano a dover lottare per superare i fastidi causati dal nervosismo. Se vi stancate troppo potreste risentire di giramenti di testa ed eccessiva fiacca.











© RIPRODUZIONE RISERVATA