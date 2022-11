Oroscopo domani 5 novembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Le stelle per amore e lavoro

Oroscopo domani 5 novembre 2022: da Bilancia a Pesci

Ecco le previsioni astrali e l’oroscopo domani, sabato 5 novembre 2022. Come saranno le stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia vivono un momento di disagio, che potrebbe generare qualche difficoltà anche in amore. Nelle ultime settimane ci sono state tante discussioni, ora dovete recuperare terreno. Lo Scorpione è protagonista di questo cielo: il fine settimana aiuta l’amore con le emozioni al centro. Venere nel segno porta sensazioni speciali e incontri importanti.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il segno del Sagittario?I nati sotto questo segno vanno verso una seconda parte del mese di novembre che sarà molto valida se si vuole fare chiarezza in amore. Il cielo produce qualche conflitto, facilmente superabile. Venere è dalla parte del Capricorno anche se il mese di novembre è iniziato con una certa inquietudine: cercate di non trascurare troppo il partner per gli impegni di lavoro.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

L’Acquario ha voglia di amori liberi e di sentimenti che non siano schiavi della gelosia. Tutti i rapporti che negli ultimi mesi sono stati messi in discussione potrebbero vivere ancora qualche perplessità fino alla metà di novembre. Le relazioni del segno dei Pesci che nascono in questo mese di novembre sono importanti. Le coppie con buone fondamenta che hanno discusso negli ultimi mesi ora possono recuperare. Venere garantisce una forte dose di passionalità.

Oroscopo domani 5 novembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Con la Luna i nati sotto il segno della Bilancia devono moderare le parole tra sabato e domenica. In questi giorni potreste fare scelte troppo di corsa o sentirvi messi in disparte. I nati sotto il segno dello Scorpione che lavorano nella creatività e quelli che hanno intenzione di lanciare un progetto hanno la possibilità di esprimersi al meglio. C’è anche chi vorrà cambiare rotta e potrà farlo entro la primavera del prossimo anno

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario devono prepararsi all’arrivo di Giove che torna favorevole dal 20 dicembre: nel frattempo bisogna mettere a posto alcune questioni legali o finanziarie, prepararsi a nuove sfide. Per i nati sotto il segno del Capricorno possono presentarsi nuove occasioni o buone proposte. Nel prossimo anno potreste scalare una montagna e arrivare in cima.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

L’Acquario dovrebbe vivere questo fine settimana lontano dalla preoccupazioni: a volte quando pensate al lavoro non vi sentite del tutto liberi. Per voi è importante sentirvi parte del gruppo e lavorare insieme agli altri. Più ci si avvicina al 2023 e maggiori sono le risorse in arrivo per i nati sotto il segno dei Pesci, da marzo del prossimo anno Saturno entrerà nel segno e vi aiuterà a mettere in ordine i pensieri e a tagliare i rami secchi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per il segno della Bilancia le prossime 48 ore sono caratterizzate da un senso di disagio: meglio recuperare un po’ di tono fisico. Nelle ultime settimana ci sono state molte cose da fare, nei prossimi due giorni meglio dedicarsi al relax. In questo periodo la forza fisica dello Scorpione è raddoppiata, grazi anche al favore di Venere. Proteggete la vostra pelle dai primi freddi.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

Nelle ultime settimana il segno del Sagittario ha sofferto una certa indisposizione fisica. Domani, sabato 5 novembre, la Luna favorevole aiuta un buon recupero psicofisico. I nati sotto il segno del Capricorno devono dedicarsi esclusivamente al relax nelle prossime 48 ore: la Luna è dissonante e potrebbe portare alla luce una forte stanchezza o qualche disagio fisico.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

La salute dell’Acquario vive alti e bassi: dopo un inizio di settimana molto nervoso, da domani sabato 5 novembre inizia una fase di recupero. In certe giornate il sonno sarà agitato. La situazione è piuttosto tranquilla per il segno dei Pesci, sopratutto rispetto a qualche settimana fa vi sentite più forti. Anche le buone notizie aiutano a livello psicofisico.











