Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro/ Amore e…

Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come sarà la giornata di domani, mercoledì 5 ottobre, per i nati sotto il segno dell‘Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Cosa prevedono le stelle di positivo per i primi quattro segni dell’oroscopo? A svelare l’andamento delle stelle per la prima domenica del nuovo mese è come sempre Paolo Fox attraverso la sua App Astri. Pochi, ma importanti consigli da parte dell’astrologo più famoso della televisione italiana che, anche oggi, vi indica la strada da seguire per trascorrere una domenica serena.

Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni per l’oroscopo domani, segno per segno, per amore, lavoro e salute per tutti coloro che appartengono ai segni dell’Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Nelle nuove relazioni dell’Ariete qualche esitazione può nascere, quindi prudenza nelle storie poco chiare o iniziate con persone che non riescono a dimenticare il passato.

Amore, il punto sul Toro

Il Toro non deve insistere nei rapporti già complicati da tempo. Affrontate la giornata di domani, mercoledì 5 ottobre, con serenità.

Amore, il punto sui Gemelli

La nuova posizione di Venere permette ai Gemelli di vagliare nuove ipotesi in amore. Se il passato ha determinato fastidi meglio andare oltre. Gli incontri di ottobre possono essere davvero emozionanti.

Amore, il punto sul Cancro

Come procede l’amore per il segno del Cancro? Il mese di ottobre per le coppie che sono in crisi da tempo potrebbe essere agitato.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete preoccupato

I nati sotto il segno dell’Ariete che hanno iniziato un progetto o vogliono andare avanti in un progetto impegnativo sono pieni di preoccupazioni. Lo stress a volte sovrasta.

Lavoro, il punto sul Toro

La giornata va vissuta con cautela dai nati del Toro, perché la Luna è dissonante e questo può indicare ritardi o situazioni che non si completano.

Lavoro, il punto sui Gemelli

In questo momento per i nati sotto il segno dei Gemelli sono molti i pianeti a favore, quindi le iniziative e i progetti sono favoriti. C’è una grande volontà e capacità di fare le cose.

Lavoro, il punto sul Cancro

In questo momenti i riferimento cambiano per i nati sotto il segno del Cancro. È una fase di fermo e revisione, a cui seguirà un momento di grande forza.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Cosa dicono le stelle per quanto riguarda la salute dell’Ariete? La Luna è favorevole, Giove è nel segno, di base la forza non manca.

Salute, il punto sul Toro

Nella giornata di domani per i nati sotto il segno del Toro ci sarà un piccolo calo dal punto di vista psicofisico. Attenzione alle discussioni in famiglia.

Salute, il punto sui Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli devono circondarsi di persone amiche, che non vi stanchino emotivamente, ma con cui condividere i problemi che vi affliggono.

Salute, il punto sul Cancro

Quando le tensioni sono alte i nati sotto il segno del Cancro somatizzano e il primo a risentirne è lo stomaco, il vostro punto debole.











