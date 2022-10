Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione/ Lavoro…

Oroscopo domani 2 ottobre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo domani di Paolo Fox che torna per svelare l’andamento del cielo per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come sarà la giornata di domani, mercoledì 5 ottobre 2022, per questi quattro segni? Chi godrà dell’andamento favorevole delle stelle sia nei sentimenti che sul lavoro e per la salute? Chi invece dovrà aspettare ancora prima di dare il via alla realizzazione di progetti importanti in diverse sfere della propria vita?

Paolo Fox è pronto a svelare tutto dandovi anche dei preziosi consigli su come affrontare la giornata. Andiamo, dunque, a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

In amore il segno del Leone sarà favorito dall’attuale quadro astrale e anche dalla buona posizione di Venere. Se intendete fare breccia nel cuore di qualcuno, le stelle sono con voi.

Amore, il punto sulla Vergine

Secondo l’oroscopo domani, mercoledì 5 ottobre, per i nati sotto il segno della Vergine ci sarà una bella speranza per i cuori solitari e i separati che vogliono liberarsi da un passato difficile.

Amore, il punto sulla Bilancia

Venere è nel segno della Bilancia e questo può aiutare le coppie che si sono allontanate per vari motivi. Ora è tempo di impegnarsi intensamente nelle passioni.

Amore, il punto sullo Scorpione

Alla fine del mese Venere entrerà nel segno dello Scorpione: ora dovete andare avanti e rimboccarvi le maniche se volete fare un bel progetto con il partner.

Oroscopo domani, lavoro: il Leone può cambiare le regole del gioco

Qualche pensiero di troppo per il Leone. C’è tempo fino alla primavere prossima per cambiare le regole del gioco. Giove favorevole porta l’energia giusta.

Lavoro, il punto sulla Vergine

Se la Vergine deve avviare un progetto importante può farsi consigliare da qualcuno di fidato. Si consiglia la moderazione soprattutto se dovete trattare con persone che non conoscete bene.

Lavoro, il punto sulla Bilancia

La Bilancia, con Giove in opposizione, deve prestare maggiore attenzione ai soldi. Si va verso il bello stabile ma devi iniziare a progettare qualcosa di nuovo.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione deve affrontare con coraggio le questioni di lavoro: alcune certezze non sono più le stesse e alcuni accordi potrebbero variare nei prossimi mesi.

Oroscopo domani, salute: il punto su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

In alcuni giorni i nati sotto il segno del Leone potrebbero sentirsi sopra le righe, nervosi, esagerati in tutto. Risparmiate i vostri nervi!

Salute, il punto sulla Vergine

È iniziato da qualche giorno per il segno della Vergine un periodo di profonda riflessione. Domani, mercoledì 5 ottobre, ci sarà una belle energia in più anche sotto il profilo mentale.

Salute, il punto sulla Bilancia

Domani la Luna sarà favorevole per la Bilancia e questo è un elemento di forza. È un mercoledì che riesce a regalare una buona grinta, anche se Giove è in opposizione.

Salute, il punto sullo Scorpione

La giornata di domani nasce con la Luna in quadratura per il segno dello Scorpione: sarete più suscettibili e sarà difficile farsi scivolare le cose addosso.











