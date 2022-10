Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni

Oroscopo domani 5 ottobre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa riservano le stelle ai nati sotto il segno del Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci per la giornata di domani, mercoledì 5 ottobre? Chi tra gli ultimi quattro segni avrà una giornata spensierata e ricca di sorprese sentimentali e lavorative? A svelare tutto non può che essere Paolo Fox che, puntualmente, attraverso l’App Astri, svela come saranno le prossime 24 ore per i quattro segni

Curiosi, dunque, di scoprire chi godrà di un cielo totalmente sereno e chi, invece, dovrà affrontare fulmini e saette? Andiamo a scoprire tutte le previsioni, segno per segno, per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

I sentimenti del Sagittario possono improvvisamente recuperare dopo la lunga pausa e agitazione vissuta nel mese di settembre.

Amore, il punto sul Capricorno

Venere contraria potrebbe suggerire al segno del Capricorno un cambiamento netto nel modi di vivere e sentire l’amore. Chi nel passato si è allontanato dalla famiglia vorrà ricucire i rapporti.

Amore, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario è un cielo elettrico, utile per le relazioni, per i sentimenti che potrebbero nascere in modo trasgressivo: la Luna è nel segno!

Amore, il punto sui Pesci

Il mese di settembre è stato problematico, in amore, per il segno dei Pesci. Se la basi di un rapporto sono buone è da adesso ceh si può cominciare a ricostruire l’intesa, a cercare di stare più vicini.

Oroscopo domani, lavoro: Sagittario verso nuovi percorsi

Tra i nati sotto il segno del Sagittario c’è chi ha dovuto cambiare un percorso di vita professionale. Non scoraggiatevi, a voi piace mettervi in gioco!

Lavoro, il punto sul Capricorno

Se il segno del Capricorno ha un progetto in ballo non deve mollare, si evolverà nel tempo e funzionerà entro la prossima primavera. Per qualche mese dovrete lottare!

Lavoro, il punto sull’Acquario

Nel corso delle prossime settimana l’Acquario sarà aiutato da Giove a farsi valere: chi ha un lavoro a contatto con il pubblico avrà successo.

Lavoro, il punto sui Pesci

Ottobre lentamente inizia a dare della garanzie ai nati sotto il segno dei Pesci, a novembre ancor di più e dal prossimo ancora meglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sono giornate particolare per il segno del Sagittario secondo le previsioni dell’oroscopo domani. Sentite nascere dentro voi una profonda ribellione, avete bisogno di fare qualcosa di diverso o di muovervi..

Salute, il punto sul Capricorno

I nati sotto il segno del Capricorno arrivano spesso a casa stanchi, sono molte le cose da fare ma cercate di non tirare troppo la corda.

Salute, il punto sull’Acquario

L’Acquario è pronto a cambiare stile di vita, magari trovando un rifugio lontano dal caos dalla città: è essenziale cercare una via di fuga per ritrovare il centro di sé.

Salute, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sono spesso persone molto sensibili ed emotive, questo è il vostro punto di forza! Cercate di scaricare le tensioni negative.











