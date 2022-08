Oroscopo domani 6 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Paolo Fox torna con le previsioni per l’oroscopo domani, sabato 6 agosto. Attraverso la sua app Astri, l’astrologo più famoso della televisione italiana svela l’andamento del cielo per tutti i segni zodiacali. quest’articolo, in particolare, è dedicato alle previsioni per i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli. Come sarà il sabato dei segni suddetti? Chi vivrà un weekend all’insegna del relax e del divertimento in vista delle vere vacanze estive?

Andiamo, dunque, a scoprire, tutte le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli, in amore, lavoro e salute per capire chi potrà contare su un cielo sereno e privo di nubi.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

La sfera affettiva dell’Ariete può dare qualche problema. Non è detto che manchi l’amore, però rispetto a una proposta fatta al partner forse non è arrivata ancora la risposta che desideravate.

Amore, il punto sul Toro

Per i nati del Toro agosto si rivelerà un mese che chiederà pazienza soprattutto a coloro che hanno già avito qualche problema nella relazione di coppia.

Amore, il punto sul Gemelli

Le stelle dei sentimenti sono molto vivaci per i Gemelli e questo aiuta sopratutto coloro che sono soli e vogliono fare nuove conoscenze.

Oroscopo domani, lavoro: Ariete, di nuovo in gioco

L’Ariete deve rimettersi in gioco. Molte delle sfide aperte negli ultimi mesi alla fine saranno vinte. La prossima settimana sarà ancor più convincente.

Lavoro, il punto sul Toro

I nati sotto il segno del Toro sono desiderosi di portare avanti nuovi progetti ma anche di chiudere le situazioni che non vanno più bene. Attenzione alla Luna in opposizione in queste ore.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Giove transita favorevole nel segno dei Gemelli, Venere diventerà attiva dal giorno 11. Ci sono tutte le migliori intenzioni da parte di questo cielo per farvi vivere un agosto molto interessante.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

È un cielo interessante per i nati dell’Ariete che da qualche mese hanno iniziato un percorso rinnovamento oppure stanno cercando di combattere un problema fisico.

Salute, il punto sul Toro

Il Toro viaggia sempre a ritmi sostenuti ma non sempre ci sono le energie necessarie. Particolare attenzione alla giornata di sabato.

Salute, il punto sul Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli si sentono più forti del solito grazie a a queste stelle. Tenetevi in forma con un po’ di moto e ginnastica, ma evitato le attività sportive troppo impegnative.











