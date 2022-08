Oroscopo domani 6 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 6 agosto 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Oroscopo Paolo Fox, previsioni 5-6 agosto 2022/ Successi e insuccessi: chi al top?

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Come procede l’amore per la Bilancia? Il periodo non è facile per le coppie che hanno già avuto problemi nel passato. E anche quelle che stanno bene dovrebbero usare un po’ di cautela.

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore, lavoro e salute

Amore, il punto sullo Scorpione

Venere aiuta i nati dello Scorpione a prendere decisioni importanti, alcuni rapporti però sanno messi alla prova. Il mese di agosto è interessante per i nuovi amori ma non permette di sviluppare al meglio un progetto sentimentale.

Amore, il punto sul Sagittario

Per il Sagittario il fine settimana è in crescendo. Domenica ci sarà la Luna nel segno: questo porta emozioni importanti. Se c’è una persona che sfugge, attenzione a non rincorrerla troppo. Dalla prossima settimana Venere rafforza la passione.

Oroscopo domani, lavoro: Bilancia con Giove dissonante

I nati sotto il segno della Bilancia hanno a che fare con Giove dissonante. Se ancora non avete trovato sbocchi interessanti o nuovi spazi operativi potete decidere cosa fare nelle prossime settimane.

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni per amore e…

Lavoro, il punto sullo Scorpione

Alcuni nati dello Scorpione hanno in mente di rivoluzionare la loro vita nell’ambito professionale. Fare nuove esperienze è quello che vi imponete di fare nel futuro.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Il Sagittario sente la necessità di cambiare qualcosa dal punto di vista professionale. È un momento valido per scoprire gli eventuali difetti dell’organizzazione lavorativa.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia devono cercare di limitare gli eccessi, sopratutto a tavola e in particolare con gli alcolici. Se c’è qualche disturbo, non sottovalutatelo.

Salute, il punto sullo Scorpione

Secondo l’oroscopo domani, il passaggio della Luna nel segno dello Scorpione è importate ma Marte opposto dà qualche giorno crea dei piccoli disturbi. State tranquilli questo weekend.

Salute, il punto sul Sagittario

In questa settimana il Sagittario ha sentito la necessità di stare un p0′ da solo per chiudersi in se stesso per riflettere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA