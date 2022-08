Oroscopo domani 6 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Amore, lavoro e…

Oroscopo domani 6 agosto 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, sabato 6 agosto 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

INDICE

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I legami di lunga data del Capricorno sono investiti da una Venere in opposizione che costringe a dire la verità, se ci sono stati problemi nel rapporto.

Amore, il punto sull’Acquario

Giove sollecita cambiamenti che l’Acquario non riesce a mettere in atto, ma entro poco potrete tornare ad amare come un tempo. Venere sarà propositiva dalla prossima settimana.

Amore, il punto sui Pesci

Come procede l’amore per il segno dei Pesci? Se pensate di aver sacrificato troppo per amore potreste provare un certo risentimento.

Oroscopo domani, lavoro: Capricorno in cerca di tranquillità

La situazione generale nell’ambiente professionale è sottoposta a cambiamenti e scosse. Il cielo invita il Capricorno a essere pratico.

Lavoro, il punto sull’Acquario

I nati dell’Acquario devono cercare di concludere al più presto tutto quello che è fondamentale per la vostra attività: accordi, firma di contratti, contatti…

Lavoro, il punto sui Pesci

Qualche dubbio per le questioni lavorative per i nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto se partono progetti nuovi: si resta in attesa dei risultati!

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

I nati del Capricorno devono stare attenti a non stancarsi troppo: stringete i denti ancora un po’, le vacanze sono dietro l’angolo.

Salute, il punto sull’Acquario

Per l’Acquario quella di domani, sabato 6 agosto, è una giornata un po’ faticosa, ma si apre una domenica migliore. Desiderate liberarvi di alcuni pesi.

Salute, il punto sui Pesci

Il benessere psico-fisico dei Pesci risente un po’ delle molte preoccupazioni. Cercate di non fare le ore piccole, avete bisogno di riposare!

