Oroscopo domani 6 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli

Tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 6 aprile. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro e Gemelli c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo domani, l’Ariete ha voglia di novità in amore e tutto il coraggio necessario per mettersi in gioco. Attenti, però, agli eccessi, non bruciate tutte le cartucce in una sola volta. Il Toro è al settimo cielo in amore: fascino e disinvoltura aiutano i single nella conquista. Qualche pensiero malinconico per i Gemelli per un amore che non si è rivelato all’altezza delle aspettative: prima di prendere decisioni attendete sviluppi.

Oroscopo domani, lavoro: giornata impegnativa per il Toro

La configurazione del cielo gioca a favore dell’Ariete: Luna dinamica in Gemelli, in sestile al binomio Sole-Mercurio nel vostro segno. Dalla vostra parte avete l’ambiente e giocando bene le vostre carte aumentate ulteriormente le vostre chance. Secondo l’oroscopo domani, la giornata lavorativa sarà impegnativa per i nati sotto il segno del Toro, che non vedranno l’ora di timbrare l’uscita. Giornata tranquilla per i Gemelli: chiacchiere coi colleghi e nessuna pressione professionale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Periodo particolare per la salute per i nati sotto il segno dell’Ariete: vivaci e vitali anche se non particolarmente curati nella prima quindicina. Durante le vacanze Pasquali guadagnerete un po’ di peso. Secondo l’oroscopo domani, per riguadagnare energia il Toro non deve contare sul cibo, che potrebbe restarvi sullo stomaco: meglio nutrirsi di musica, fantasia, meditazione. La forza rinascerà da dentro. Salute al top per i nati sotto il segno dei Gemelli: apoteosi nelle vacanze di Pasqua, che vi vedranno vitali e propositivi. Dopo fate attenzione alle allergie di primavera.

