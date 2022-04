Oroscopo domani 6 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

La Bilancia attende che il partner prenda in mano la situazione trasformandola come piace a voi. Col supporto del Sole e di Mercurio amicizia e fiducia tengono unita la coppia. Secondo l’oroscopo domani, tuto bene in amore per lo Scorpione: in coppia non manca la passione, mentre i single devono prestare attenzione ai segreti del loro cuore. Per il Sagittario è arrivato il morendo di parlare con più chiarezza di sentimenti: vivete l’amore con tutta la passione e l’entusiasmo della nuova stagione. Punto di riferimento la famiglia.

Oroscopo domani, lavoro: buone le finanze della Bilancia

Ambiente sereno sul lavoro per la Bilancia, finché non cominciate a tirar fuori gli scheletri dall’armadio; saggio non occuparsi di cose che non vi riguardano. In crescita esponenziale le finanze. Secondo l’oroscopo domani, lo Scorpione si ritrova a gestire una situazione traballante in ufficio: non abbiate paura di prendere decisioni forti, il capo crede in voi. La Luna nel segno opposto rende volubile il Sagittario: ma sul lavoro ci vuole fermezza per portare aventi i propri progetti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per affrontare la primavera in piena la Bilancia deve fare un po’ di moto, lo sport contribuisce a scaricare anche eventuali pulsioni aggressive. Anche la creatività è una meravigliosa valvola di sfogo alla psiche compressa da troppe necessità. Periodo difficile per la salute dello Scorpione: tra insonnia, tachicardia, emicrania e mal di schiena. Non sottovalutate il potere terapeutico della musica e del colore. Vita troppo sedentaria per il Sagittario: la bilancia però chiede il conto. Non rimandate troppo per rimettervi in forma.

