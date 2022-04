Oroscopo domani 6 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il suo sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro si trova sotto il tiro di Plutone all’opposizione e della coppia Sole-Mercurio allo zenit in quadratura: vi sentite stretti in una morsa, pressati su più fronti e incapaci di mantenere il baricentro. I problemi si concentrano sulla coppia. Armonia e benessere nel privato del Leone, complice l’amicizia tra la Luna, il Sole e Mercurio: vi sentite a vostro agio ovunque e con chiunque. I nati sotto il segno della Vergine sono eccitati dal doppio trigono di Urano e Plutone, ma destabilizzati dalla quadratura lunare e sollecitati dal trio Venere-Giove-Nettuno: non abbiate paura di abbandonarvi a una nuova avventura, soli è peggio.

Oroscopo domani, lavoro:

Secondo l’oroscopo domani, il Cancro avanza nel lavoro tra pro e contro: più stima e competenze ma anche responsabilità e grattacapi, fidatevi solo della vostra pancia. Positività e fascino sostengono il Leone nella carriera, in più vi dimostrate competenti e affidabili. Grinta e volontà non mancano ai nati sotto il segno della Vergine: il difficile sta nel trovare la squadra giusta, persone affidabili con cui condividere onori e oneri.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Più che buona, secondo l’oroscopo domani, la forma fisica del Cancro con pochi disturbi di stagione: allergie primaverili e occhi arrossati dal sole. Periodo particolare per la salute del Leone: dovete ritrovare le energie. Prendete del tempo per voi stessi per ritornare a guardarvi allo specchio con un sorriso. I nati sotto il segno della Vergine devono rimettersi in moto camminando o pedalando: guardarsi attorno raddrizza anche l’umore.

