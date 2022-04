Oroscopo domani 6 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Le previsioni in amore

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Per la giornata di domani, mercoledì 6 aprile, tornano i consigli dell’astrologa Laura Tuan che, attraverso il sito del settimanale “Io Donna”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

Occasioni inaspettate in arrivo per il Capricorno con Urano in Toro. Nuovi incontri per i single, che daranno il la a una storia nuova e frizzante. Complice il sestile in gioco tra la Luna frizzante in Gemelli e la coppia Sole-Mercurio, l’Acquario si sente felice e soddisfatto ovunque, a casa e con chiunque vi trovate bene. I nati sotto i segni dei Pesci possono contare su Venere e Giove nel segno: non sottovalutate due pianeti così ricchi di opportunità, che spazzano via disagi e malinconie. È un aprile importante.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e lavoro

Oroscopo domani, lavoro: miglioramenti per Acquario

Il Capricorno, secondo l’oroscopo domani, sarà rallentato sul lavoro: l’intoppo, generato dal Sole e da Mercurio in quadratura, si risolverà più tardi grazie all’intervento della Luna in sesta Casa. Domani, mercoledì 6 aprile, l’Acquario non avrà così problemi, le magagne sono di vecchia data: non impuntarvi nel tentativo di neutralizzarle. Risparmi volatili per i nati sotto il segno dei Pesci, esposti a troppe tentazioni. Informatevi su forme di investimento adeguate all’attuale instabilità, forse così riuscirete a metterli in salvo.

Oroscopo domani 6 aprile 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

La vita sedentaria non fa bene al Capricorno, soprattutto per chi ha ossa e articolazioni delicate. Anche denti, gengive, gola, reclamano più cura. Secondo l’oroscopo domani, l’Acquario è un po’ sotto stress: per distendere i nervi allenativi al parco. I nati sotto il segno di Pesci si rilassano con letture e compere: spendete come nababbi ma in cambio riguadagnate buonumore.











© RIPRODUZIONE RISERVATA