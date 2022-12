Oroscopo domani 6 dicembre 2022: da Ariete a Vergine/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani martedì 6 dicembre 2022: da Ariete a Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, martedì 6 dicembre 2022? Ecco i consigli e l’oroscopo dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, come andranno i nati sotto il segno dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine in amore, lavoro e salute? Come sempre c’è chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece sarà costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle. Ecco le previsioni, dal segno dell’Ariete a quello della Vergine.

Oroscopo domani, amore: il punto su Ariete e Toro

Come procede l’amore per il segno dell’Ariete? Siete un po’ affaticati ma cercate di non riversare nervosismi sul rapporto di coppia altrimenti: meglio evitare agitazioni inutili durante le feste. Per i nati sotto il segno del Toro l’amore avrà grande forza in quest’ultimo mese dell’anno. Resta solo qualche preoccupazione riguardo un ex o a qualche discussione nata in famiglia.

Amore, oroscopo Gemelli e Cancro

A livello sentimentale per i nati sotto il segno dei Gemelli è arrivato il momento di fare grandi scelte, ma soprattutto di allontanarsi da polemiche che sono nate nel corso delle ultime giornate. Se ci sono sospetti e gelosie è meglio chiarire entro domani, martedì 6 dicembre, perché dopo potrebbero esserci delle complicazioni. La situazione sentimentale del Cancro è un po’ complessa, se ci sono gelosie o incomprensioni andranno tenute sotto controllo.

Amore, il punto su Leone e Vergine

Per i nati sotto il segno del Leone sarebbe bene ritrovare un po’ di confidenza e intimità in ogni relazione. Nei prossimi giorni c’è una Luna nervosa: attenzione nei rapporti con gli altri. La settimana rafforza le questioni di carattere sentimentale per i nati sotto il segno della Vergine, dal 10 dicembre ancora di più. Per i single sarà possibile vivere emozioni speciali, basta solo abbandonare qualche diffidenza esagerata.

Oroscopo domani martedì 6 dicembre 2022, lavoro: come procedono Ariete e Toro?

Per i nati sotto il segno dell’Ariete ci sono delle cose da migliorare per quanto riguardo il lavoro. Ricordate che Giove tornerà favorevole attorno al 20 dicembre: entro la prima metà di gennaio potrebbe arrivare novità! Buone notizie per i nati sotto il segno del Toro: da domani, mercoledì 6 dicembre, la Luna sarà nel segno e Mercurio favorevole e riuscirete ad affrontare meglio le avversità.

Lavoro, il punto su Gemelli e Cancro

In questa settimana i nati sotto il segno dei Gemelli inizieranno a liberarsi di un peso. Mercurio non sarà più opposto e la Luna tornerà favorevole molto presto. Dicembre è un mese di grande scelte per il segno del Cancro, dovrete riflettere molto bene prima di prendere una decisione. Non siate troppo polemici o rischiate di non rimanere incastrati in situazioni complicate.

Lavoro, il punto su Leone e Vergine

Dal punto di vista professionale il segno del Leone deve fare attenzione alla Luna in opposizione che potrebbe creare un po’ di ambiguità: meglio essere prudenti per evitare brutte sorprese! I nati sotto il segno della Vergine si apprestano a vivere un momento migliore rispetto alle scorse settimane: le stelle ora vi portano qualcosa in più!

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete e Toro

I nati sotto il segno dell’Ariete devono essere prudenti per le prossime tre settimane per quanto riguarda la salute: l’influenza è ancora dietro l’angolo, meglio non ammalarsi prima di Natale. L’arrivo della luna nel segno e il favore di Mercurio, aiuteranno i nati del Toro ad affrontare i piccolo disagi fisici. In generale starete meglio.

Salute, il punto su Gemelli e Cancro

Le opposizioni planetarie delle ultime due settimane hanno creati disagi per i nati sotto il segno dei Gemelli e per alcuni anche uno stop. Approfittate delle feste per recuperare un po’. I nati sotto il segno del Cancro devono vivere le festività in arrivo in maniera tranquilla, lontano da persone che possono creare disagi o aumentare le polemiche.

Salute, il punto su Leone e Vergine

Per il segno del Leone il periodo tra l’1 e il 20 novembre è stato molto faticoso, ora bisogna recuperare. La cosa bella è che riuscite a rafforzarvi anche quando le prove diventano esasperanti. La fine di novembre e l’inizio di dicembre è stato un periodo fisicamente duro per il segno della Vergine: ora siete al giro di boa e potete recuperare!











