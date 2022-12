Oroscopo domani 6 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci/ Cosa dicono le stelle?

Oroscopo domani 6 dicembre 2022: da Bilancia a Pesci

Torna l’appuntamento l’oroscopo domani. Come sarà la giornata di martedì 6 dicembre per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Per svelare tutto, torna puntuale l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo domani di Paolo Fox. Attraverso l’App Astri, l’astrologo più famoso della televisione rivela l’andamento delle stelle dando preziosi consigli su come affrontare la giornata sia in amore che sul lavoro. Non mancano, inoltre, consigli sulla salute e sul benessere per permettere a tutti di vivere momenti tranquilli. Come andrà la giornata di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Andiamo a leggere tutte le previsioni per amore, lavoro e salute.

Oroscopo domani, amore: il punto su Bilancia e Scorpione

I nati sotto il segno della Bilancia devono stare attenti a non riversare in amore le incomprensioni e le tensioni vissute negli ultimi mesi. Prendete le distanze dalle persone che non condividono i vostri obiettivi. I nati sotto il segno dello Scorpione devono avere pazienza fino a Natale: ci sarà una bella congiunzione di pianeti che garantirà un bel recupero dei sentimenti.

Amore, oroscopo per Sagittario e Capricorno

Come procede l’amore per il Sagittario? Per questioni sentimentali ci vorrà un po’ più di pazienza, ora che Venete sta per lasciare il vostro segno. Ma le stelle vi premiano in fatto di incontri. Il mese di dicembre riporta in auge le relazioni sentimentali per il Capricorno e dal 10 dicembre Venere sarà nel segno, sarà importante mettersi in gioco per recuperare un sentimento. Cercate di trovare più tempo per la famiglia.

Amore, oroscopo per Acquario e Pesci

Le stelle premiano i sentimenti del segno dell’Acquario: è il momento ideale per allargare la cerchia di conoscenze e amicizie. In amore non volete la solita “minestra riscaldata”, ma ambite a qualcosa di nuovo ed emozionante. Dicembre e gennaio saranno mesi importanti per gli incontri speciali. In amore per il segno dei Pesci c’è stato un allontanamento a causa dei maggiori impegni di lavoro: non perdete di vista i sentimenti e siate prudenti con Gemelli e Vergine

Oroscopo domani 6 dicembre, lavoro: Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia non sono mancate problematiche negli ultimi mesi, fate molta attenzione domani martedì 6 dicembre a non farle tornare in auge. Sul lavoro ci vuole un po’ di attenzione. Questo cielo porta delle garanzie in più per i nati sotto il segno dello Scorpione a partire da domani, martedì 6 dicembre, fino ad aprile 2023. La prima pare del nuovo anno sarà migliore della seconda.

Lavoro, oroscopo per Sagittario e Capricorno

In ambito lavorativo dicembre è un mese importante per i nati sotto il segno del Sagittario, entro fine anno potrebbe arrivare un bel riscontro. Nel corso degli ultimi mesi qualcuno ha iniziato un nuovo lavoro, l’inverno vi darà conferme rispetto ai dubbi dell’autunno. Per i nati sotto il segno del Capricorno è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche: questo è un periodo che attira confronti e consensi.

Lavoro, oroscopo per Acquario e Pesci

I nati sotto il segno dell’Acquario devono circondarsi di persone creative che non hanno paura di agire. Questo è anche un periodo importante per cercare di risolvere questioni di lavoro, attenzione se ci sono in ballo questioni di soldi. Dalla giornata di sabato i nati sotto il segno dei Pesci dovranno cercare di trovare un compromesso per capire cosa è più importante per il vostro futuro professionale.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia e Scorpione

Per i nati sotto il segno della Bilancia è meglio farsi scivolare le cose addosso per le prossime due settimane, non esasperate gli animi, soprattutto in vista delle feste in famiglia. I nati sotto il segno dello Scorpione stanno vivendo una fase di stallo e la Luna opposta potrebbe mettere in risalto malumori e disagi, soprattutto tra martedì e mercoledì, meglio non agitarsi.

Salute, oroscopo Sagittario e Capricorno

I nati sotto il segno del Sagittario sono molto affascinanti ma nella giornata di venerdì 9 dicembre vi sentirete un po’ sottotono e giù di morale: evitate di strafare in questa giornata. Il cielo migliore per il Capricorno avvicinandosi alle feste: l’anno si conclude con un buone possibilità di azione e un deciso recupero.

Salute, oroscopo Acquario e Pesci

Per i nati sotto il segno dell’Acquario le feste in arrivo saranno accompagnate da stelle interessanti. Se in questi giorni vi sentite un po’ stanchi e affaticati è perché vi imponete di fare troppe cose. I nati sotto il segno dei Pesci stanno piano piano recuperando: avete un’energia intensa, utile anche per liberarsi di qualche peso che vi ha affaticati mentalmente e fisicamente.











