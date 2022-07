Oroscopo domani 6 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Amore, lavoro e salute

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Ariete, Toro e Gemelli

L’astrologo Paolo Fox, attraverso la sua app “Astri”, condivide previsioni e suggerimenti per i segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata di domani, mercoledì 6 luglio 2022. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno dell’Ariete, del Toro e dei Gemelli c’è chi potrà godersi una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, non potrà contare sul favore delle stelle.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi trascorrere le prossime 24 ore sotto un cielo favorevole e chi invece avrà a che fare con pianeti avversi? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Ariete, Toro e Gemelli

Le stelle dell’Ariete chiedono prudenza in amore: potreste essere voi ad alzare un polverone. Non mancano provocazioni e scontri in famiglia.

Amore, il punto sul Toro

Potrebbe nascere qualche novità per il Toro e ci sarà più possibilità di stare bene insieme alla persona amata. Attenzione alla Luna del 9 luglio.

Amore, il punto sul Gemelli

Per i Gemelli queste 48 ore sono importanti e liberatorie. L’amore torna ad essere una potenzialità, mentre fino a qualche tempo vi sembrava solo un problema.

Oroscopo domani, lavoro: molta pazienza per l’Ariete

Mercoledì e giovedì i nati sotto il segno dell’Ariete dovranno essere molto pazienti: non si può ottenere tutto e subito. Cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Lavoro, il punto sul Toro

Per il Toro è un momento produttivo, che raccoglie i frutti del vostro lavoro o dei progetti iniziati nei mesi passati. State già pensando al 2023.

Lavoro, il punto sul Gemelli

Da un punto di vista professionale i Gemelli sono in attesa di risposte. Chi lavora in proprio è in pensiero o sta cercando soluzioni.

Oroscopo domani, salute: il punto su Ariete, Toro e Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, l’Ariete somatizza lo stress: stomaco e intestino sono i primi a risentirne. Occhio all’alimentazione.

Salute, il punto sul Toro

Per il Toro è più facile ritrovare una buona forma fisica e mentale: anche nelle situazioni che richiedono grande impegno potrete cantare vittoria.

Salute, il punto sul Gemelli

Per quanto riguarda la salute dei Gemelli le energie sono maggiori nelle giornate di mercoledì e giovedì. Siete più sereni, ma curare la circolazione delle gambe.











