Oroscopo domani 6 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 6 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per i Bilancia arrivano due giornate di forza per recuperare un sentimento che tra marzo e aprile ha conosciuto uno smarrimento.

Amore, il punto sullo Scorpione

Lo Scorpione ha bisogno di avere vicino persone sincere, vi sentite un po’ solo nel fare le vostre scelte. Tra poco la Luna entrerà le segno e vi renderà ancora più esigenti.

Amore, il punto sul Sagittario

Venere in opposizione al Sagittario potrebbe accentuare la voglia di discutere o a vivere i sentimenti con troppa gelosia. Cercate di non esagerare se volete mantenere un legame.

Oroscopo domani, lavoro: cambi di programma per la Bilancia

La Luna nel segno ispira bene i Bilancia: è un oroscopo che potrebbe iniziare a provocare qualche cambiamento, peccato che sul lavoro siete un po’ confusi.

Lavoro, il punto sullo Scorpione

I nati sotto il segno dello Scorpione che devono concludere un affare possono contare sul favore di Mercurio fino al 19 luglio.

Lavoro, il punto sul Sagittario

Questo periodo, per il Sagittario, mette in evidenza la necessità di un cambiamento di rotta nell’attività. Dopo mercoledì saranno giornate interessanti.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia vivono un forte stress: non riescono a trovare soluzioni valide a certe problematiche lavorative o familiari.

Salute, il punto sullo Scorpione

Gli Scorpione devono programmare le prossime giornate in maniera divertente, avete il diritto di vivere in maniera serena la vostra vita. Un po’ di sano egoismo qualche volte vi farebbe bene

Salute, il punto sul Sagittario

Il Sagittario fino a domani, mercoledì 6 luglio, deve evitare qualsiasi tipo di esagerazione. Il vostro sistema nervoso risente di una forma fisica non ancora al massimo.











