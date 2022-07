Oroscopo domani 6 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Previsioni amore e salute

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 6 luglio 2022? La risposta arriva dall’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, gli affetti familiari del Cancro diventano più stabili. Mercurio, nel segno, scalda la vita sentimentale: se siete single nuovi incontri entro agosto.

Amore, il punto sul Leone

Due giorni di forza per il Leone: con questo oroscopo torna protagonista la famiglia e l’amore. Evitate inutile complicazioni con Toro e Acquario.

Amore, il punto sulla Vergine

In amore si registra una certa lontananza per la Vergine: manca un po’ di passione nelle coppie che stanno ripetendo un po’ troppo certi stili di vita.

Oroscopo domani, lavoro: Cancro pronto ad agire

Il cielo aumento la voglia di fare dei nati sotto il segno del Cancro: potete lasciarvi alle spalle un passato in cui avete vissuto situazione che avreste preferito evitare.

Lavoro, il punto sul Leone

In questo periodo il Leone vive una sorta di competizione sul lavoro: quando siete coinvolti in una sfida siete ancora più motivati.

Lavoro, il punto sulla Vergine

La Vergine deve usare la sua diplomazia e la sua intelligenza per ottenere risultati sul lavoro. Non tiratevi indietro davanti a nuove possibilità.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

In certe giornate il Cancro è pronto a sfidare il mondo, in altre siete più malinconici. La settimana segna un buon recupero a partire da venerdì.

Salute, il punto sul Leone

Il Leone aumenta la forma fisica e il prestigio personale: tutto questo rende più forte anche il vostro organismo, il successo aiuta a mantenere sana la vita.

Salute, il punto sulla Vergine

Gli ultimi dieci giorni di giugno sono stati pesanti a livello fisico per la Vergine: ora dovete pensare a voi stessi e a come ritrovare serenità.

