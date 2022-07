Oroscopo domani 6 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci/ Previsioni in amore

Oroscopo domani 6 luglio 2022: Capricorno, Acquario e Pesci

Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani, mercoledì 6 luglio 2022? Lo svelano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Capricorno, Acquario e Pesci c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi.

Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Capricorno, Acquario e Pesci

I Capricorno in questo periodo tendono a privilegiare le questioni di carattere pratico rispetto ai sentimenti. Qualche sintomo di scontentezza è inevitabile.

Amore, il punto sull’Acquario

Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, l’Acquario riprende quota: Luna e Venere favorevoli spingono a vivere amicizie e sentimenti in modo spontaneo

Amore, il punto sui Pesci

I Pesci devono organizzare un risveglio in amore, ultimamente avete tralasciato i sentimenti per impegni di lavoro. Forse non sapete bene come vivere un’emozione.

Oroscopo domani, lavoro: tante spese per il Capricorno

Qualche spesa di troppo per il Capricorno. Il periodo dal 5 al 19 luglio mette in guardia dalle problematiche riguardanti i soldi. Affrontate con cautela i problemi burocratici.

Lavoro, il punto sull’Acquario

L’Acquario deve fare attenzione alle questioni finanziarie: tante volte vi trovate a spendere di più. Programmate meglio le vostre risorse.

Lavoro, il punto sui Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci devono tenere sotto controllo le spese. Non preoccupatevi, il fine settimana porta consiglio.

Oroscopo domani, salute: il punto su Capricorno, Acquario e Pesci

Fino a giovedì il Capricorno dovrà affrontare giornate pesanti: diventerà necessario prendersi cura della propria forma fisica e mentale.

Salute, il punto sull’Acquario

I nati sotto il segno dell’Acquario non devono affaticarsi troppo sotto il profilo mentale. Dedicarsi a un hobby potrebbe fare bene.

Salute, il punto sui Pesci

Secondo l’oroscopo Paolo Fox, i Pesci devono vivere in maniera più tranquilla. Nei prossimi giorni otterrete miglioramenti dal punti di vista psicofisico.











