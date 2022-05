Oroscopo domani 6 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Anche per domani, venerdì 6 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione e Sagittario c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Bilancia, Scorpione e Sagittario

I nati sotto il segno della Bilancia in questo mese di maggio dovranno verificare la tenuta dei loro rapporti. C’è chi ha un terzo incomodo nel cuore e chi è stanco di dire o fare le solite cose. Evitate le polemiche fini a se stesse. Se lo Scorpione ha nuova storia, ci vorranno giorni prima che possiate fidarvi completamente, soprattutto se uscite da una separazione. Le difficoltà in amore possono essere superate. Secondo l’oroscopo domani, per il Sagittario è un periodo evolutivo: le coppie che vivono un sentimento privo di qualsiasi emozione possono decidere di cambiare. Non mancano tentazioni dall’esterno.

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Ariete, Toro e Gemelli/ Previsioni amore e...

Oroscopo domani, lavoro: energia per lo Scorpione

Per la Bilancia quello che inizia ora se non bene amministrato può divenire un problema nel tempo. E subire lentezza nel suo divinare. Attenzione alle spese e alle uscite. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, lo Scorpione ha più energia e volontà per uscire dalle tensioni degli ultimi mesi, che hanno rallentato un po’ tutto. Il Sagittario deve accettare che la sua situazione lavorativa sta cambiando: tutto questo comporta nuove progettualità e nuove risorse.

Oroscopo domani, salute: il punto su Bilancia, Scorpione e Sagittario

Per quanto riguarda la salute della Bilancia, questo è un periodo di grande stanchezza: evitate qualsiasi tipo di stress eccessivo. Per lo Scorpione inizia una fase di recupero: provate a ritrovare anche l’armonia con le persone che vi circondano. Secondo le previsioni dell’oroscopo domani, per il Sagittario non è facile mantenere la calma e farsi scivolare le cose addosso: se il rischia è arrabbiarsi, rimandate ogni scelta.

Oroscopo domani 5 maggio 2022: Bilancia, Scorpione e Sagittario/ Amore e salute

© RIPRODUZIONE RISERVATA