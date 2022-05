Oroscopo domani 6 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine/ Amore e lavoro

Oroscopo domani 6 maggio 2022: Cancro, Leone e Vergine

Per la giornata di domani, venerdì 6 maggio, tornano i consigli dell’astrologo Paolo Fox che, attraverso la sua app “Astri”, condivide le previsioni e alcuni suggerimenti a tutti i segni zodiacali per affrontare al meglio le prossime 24 ore. Secondo l’oroscopo domani, tra i nati sotto il segno del Cancro, Leone e Vergine c’è chi potrà godere di una giornata serena, dal punto di vista sentimentale e lavorativo, e chi, invece, avrà a che fare con pianteti avversi. Come andranno questi segni allora in amore, lavoro e salute? Chi potrà contare su un cielo favorevole e chi invece è costretto ad aspettare per contare sui favori delle stelle? Ecco le previsioni, segno per segno.

Oroscopo domani, amore: quali sono i segni al top tra Cancro, Leone e Vergine

Secondo l’oroscopo domani, in amore il Cancro vive un momento di ripensamento: Venere ha iniziato un transito che rimette in gioco l’emotività. Vi sentite polemici, ma evitate di agitare troppo le acque. La situazione astrale obbliga a una riflessione. Il Leone se ha già una storia in ballo vorrà cercare di ragione, capire cosa fare in vista del futuro. Maggio riporta in auge i sentimenti. Venere non è più opposta al segno della Vergine: arriva una fase che tende a stabilizzare le questioni di carattere personale e agli affari di cuore. Periodo positivo per chi ha già una storia d’amore.

Oroscopo domani, lavoro: contrasti per la Vergine

In queste periodo, sul lavoro, il Cancro sarà molto cercato dagli altri, ma dovete cercare di dettare le vostre condizioni. Attenzione alle spese, maggio porta qualche dubbio. I nati sotto il segno del Leone devono stare attenti a conti e questioni burocratiche. È un momento buono per cercare di guardare oltre, anche se i cambiamenti non saranno sempre voluti. Non mancano i contrasti per la Vergine: prima di fare scelte pensateci bene. Dopo il 10 maggio le cose miglioreranno.

Oroscopo domani, salute: il punto su Cancro, Leone e Vergine

Periodo particolare per la salute del Cancro: lo stomaco risente dell’agitazione che vivete a casa e in ufficio. Evitate abbuffate nel fine settimana. Secondo l’oroscopo domani di Paolo Fox, il Leone deve cercare di non esagerare nei prossimi giorni: dovete avere più a cuore il vostro benessere psico-fisico. La Vergine è reduce da un calo fisico che ha caratterizzato le ultime settimane. Avete bisogno di recuperare energia

